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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Компания Facebook сменила название. Название соцсети остается прежним
29 октября 2021 Просмотров: 50 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Компания Facebook сменила название на Meta, однако сама соцсеть не будет переименована. Об этом заявил основатель компании Марк Цукерберг.

"У нас остается та же самая миссия – объединять людей. Бренды наших приложений не меняются. Новое имя отражает весь путь, который мы прошли, и будущее, которое мы хотим построить. Теперь мы хотим быть не просто Facebook... Я хочу, чтобы мы воспринимались как компания-разработчик метавселенной", – объяснил Цукерберг.

Главная цель "метавселенной" – объединить людей в виртуальном мире и предоставить им множество способов для общения, говорится на сайте Meta.

Компании, помимо соцсети Facebook, принадлежат WhatsApp, Instagram, Oculus и другие сервисы и приложения.

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Комментарии к статье «Компания Facebook сменила название. Название соцсети остается прежним»

Компания Facebook сменила название на Meta, однако сама соцсеть не будет переименована. Об этом заявил основатель компании Марк Цукерберг.

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