Компания Facebook сменила название. Название соцсети остается прежним

Компания Facebook сменила название на Meta, однако сама соцсеть не будет переименована. Об этом заявил основатель компании Марк Цукерберг.

"У нас остается та же самая миссия – объединять людей. Бренды наших приложений не меняются. Новое имя отражает весь путь, который мы прошли, и будущее, которое мы хотим построить. Теперь мы хотим быть не просто Facebook... Я хочу, чтобы мы воспринимались как компания-разработчик метавселенной", – объяснил Цукерберг.

Главная цель "метавселенной" – объединить людей в виртуальном мире и предоставить им множество способов для общения, говорится на сайте Meta.

Компании, помимо соцсети Facebook, принадлежат WhatsApp, Instagram, Oculus и другие сервисы и приложения.