Украина поднялась в рейтинге армий мира

Вооруженные силы Украины поднялись в рейтинге сильнейших армий мира. Заняли 25 место с индексом 0,4396.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Global Firepower Index 2021.

Сегодня ВСУ занимают 25 место в рейтинге сильнейших армий мира.

Как и раньше, в пятерку входят:

США- 0,0718; Россия - 0,0791; Китай- 0,0854; Индия - 0,1207; Япония - 0,1599.

Отмечается, что рейтинг Global Firepower зависит от ряда критериев, среди которых военное могущество, финансы, география и материально-технические возможности страны.

"Наша уникальная внутренняя формула позволяет меньшим, более технологически развитым странам соревноваться с более крупными, менее развитыми странами, а специальные модификаторы в виде бонусов и штрафов используются для дальнейшего уточнения годового списка", - сообщается на сайте.