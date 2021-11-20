Украинцы все больше предпочитают безналичные расчеты

За январь-сентябрь 2021 года доля безналичных сделок по сумме составила 60,6% от всех сделок с карточками - это больше, чем в прошлом году (55,2%). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В то же время общее количество операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за 9 месяцев 2021 составило 5 655,3 млн шт., а их сумма - 3 631,2 млрд грн.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество указанных операций выросло на 31,2%, а сумма - на 29,3%.

За январь-сентябрь этого года 9 из 10 сделок были безналичными (89,7% от общего количества сделок с платежными картами).

"Доля безналичных операций по сумме составила 60,6% от всех операций с карточками. В прошлом году по итогам января-сентября эти показатели были меньше и составили 86,4% и 55,2% соответственно", - добавляют в регуляторе

В целом количество и сумма безналичных операций с использованием платежных карт увеличились более чем на треть в январе-сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 42% и 36% соответственно). Количество безналичных операций по результатам девяти месяцев этого года составило 5 075,5 млн. шт., а сумма достигла 2 201,1 млрд. грн.

При этом по-прежнему больше всего операций с использованием карт приходилось:

по количеству – на расчеты в торговых сетях – 52,3% (или 2 655,4 млн шт.);

по сумме – на переводы с карты на карту – 43,3% (или 953,7 млрд грн).

"В сети Интернет для оплаты товаров и услуг в этом году производилась примерно четверть от количества и суммы всех безналичных операций с платежной картой (25,6% и 23,6% соответственно). Это почти 520,4 млрд гривен за январь-сентябрь 2021 года" , – добавляют в НБУ.

Отмечается, что средняя сумма одной операции в торговой сети по итогам 3 кварталов 2021 года составила 232 грн (год назад - 223 грн), а операции по переводу с карты на карту - 1 490 грн (год назад - 1 438 грн).

Средняя сумма сделки в сети Интернет по оплате товаров и услуг составила 400 грн (год назад – 440 грн).

В Нацбанке также отмечает рост популярности бесконтактных расчетов.

Так, количество бесконтактных карт, использовавшихся для совершения операций, с начала 2021 года выросло почти на треть (на 30%) до 17 млн ​​карт.

Также на 39% возросло количество токенизированных платежных карт, с которыми совершались операции – до 5,5 млн штук.

"Сейчас почти каждая девятая активная платежная карта – токенизированная. Благодаря популярности бесконтактных и токенизированных карт только четверть операций по сумме и по количеству осуществлялись в торговых POS-терминалах с физическим считыванием данных с носителя карты.

Остальные операции (73,5%) – это бесконтактные операции (с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов). Их сумма составила 448,5 млрд грн за три квартала 2021 года", – резюмируют в НБУ.