С 1 декабря выросли страховые выплаты: на сколько и для кого

В Украине с 1 декабря вырос прожиточный минимум и связанные с ним страховые выплаты. На сколько, сообщили в Фонде соцстрахования.

Планово увеличился с 1 декабря размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц - с 2 379 гривен до 2 481 гривны.

Соответственно возросла сумма связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом социального страхования Украины для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, которые имеют право на выплаты в случае потери кормильца.

Так, для лиц, у которых право на страховые выплаты от Фонда наступило с 1 декабря этого года, размер пособия составит:

пострадавшего вследствие несчастного случая на производстве согласно степени утраты профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% утраты трудоспособности) - 42 177 грн;

семьи в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) - 248 100 грн;

иждевенца в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) - 49 620 грн.

Ранее эти выплаты составляли 40 443 грн, 237 900 грн и 47 580 грн соответственно.

Также с 1 декабря произошло повышение пенсий. Основания - два: увеличится размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность с 1854 грн до 1934 грн; вырастет минимальная заработная плата с 6 000 до 6 500 грн.

Соответственно увеличится на 200 грн с 2 400 до 2600 грн минимальная пенсия по возрасту для лиц старше 65 лет, которые имеют полный стаж (женщины 30 лет и 35 лет) и не работают. Также увеличится на 80 грн для других пенсионеров, которые имеют страховой стаж меньшей продолжительности и получают пенсию в минимальном размере и не работают. Кроме того, увеличиваются надбавка к пенсии за сверхурочный стаж; надбавки, повышение к пенсиям (в частности ветеранам войны, лицам, имеющим особые заслуги). И увеличится максимальный размер пенсии.

В Минсоцполитики говорят, в декабре 2021 года средний размер пенсии составит 3 980 грн, что на 546 грн (или на 16%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3 434 грн). Ожидается, что в 2022 году среднегодовой размер пенсии составит 4 533 грн (по сравнению с 2020 годом увеличение составит 940 грн или 26%).