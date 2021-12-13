Расходы Китая на образование превысили $831,3 млрд

Расходы Китая на образование в 2020 году составили 5,3 трлн юаней ($831,3 млрд). Такие показатели составили на 5,69% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщили в Минобразования КНР, на которое ссылается Информационное агентство Синьхуа.

По итогам прошлого года бюджетные расходы на этот сектор выросли на 7,15% в годовом исчислении до примерно 4,3 трлн юаней, проинформировали в ведомстве, отметив, что эта сумма составила 4,22% ВВП Китая за тот год.

Таким образом, в течение девяти лет подряд доля бюджетных расходов на образование составляла не менее 4% ВВП страны.