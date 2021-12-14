В Украине появится электронное удостоверение ветерана

— 14 декабря 2021 —

Министерство здравоохранения разрешило людям с ВИЧ и онкозаболеваниями и рядом иммунодефицитных состояний получить дополнительную прививку против COVID-19 за 28-90 дней после второй дозы вакцины. Однако срок действия COVID-сертификата не будет продлеваться. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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