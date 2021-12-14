|14 декабря 2021
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Верховная рада Украины приняла закон, которым вводится электронное удостоверение ветерана. Соответствующий проект № 5694 поддержали 310 нардепов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.
Закон предусматривает закрепление на законодательном уровне возможность использования электронного удостоверения ветерана, пострадавшего участника Революции достоинства и лица, на которое распространяется действие этого закона (е-Удостоверение ветерана).
Также документ предлагается наладить автоматизированный обмен информацией между Единым государственным реестром ветеранов войны и другими информационными, справочными системами, реестрами и банками данных.
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• В Украине появится электронное удостоверение ветерана
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• Рада упростила предоставление украинского гражданства иностранцам, защищающим Украину
13 декабря 2021
• Комплексы автофиксации нарушений ПДД принели бюджету более 1,2 млрд грн
• Расходы Китая на образование превысили $831,3 млрд
• Мисс Вселенная-2021 стала предсавительница Индии
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• Украинская тяжелоатлетка стала чемпионкой мира
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• Славянский водоканал заплатил 1,3 млн гривен штрафа за сброс нефтепродуктов в Казенный Торец
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Комментарии к статье «В Украине появится электронное удостоверение ветерана»
Верховная рада Украины приняла закон, которым вводится электронное удостоверение ветерана. Соответствующий проект № 5694 поддержали 310 нардепов.