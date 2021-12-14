Новогодний стол обойдется украинцам более чем в 1,8 тыс. грн

Новогодний стол-2022 обойдется украинцам в 1845 гривен, что на 8,1% больше, чем в прошлом году. Стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2325 грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Института аграрной экономики.

“В среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2022 года для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола-2021 на 8,1 % и составит 1844,74 грн", - процитировали в пресс-службе директора Института аграрной экономики, академика НААН Юрия Лупенко.

По его словам, для оценки было взято новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

По расчетам Института, салат “Оливье” (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 198,54 грн. Это на 24,6% больше, чем при праздновании Нового 2021 года. Самым дорогим ингредиентом блюда является колбаса - 100 грн за 0,5 кг (рост цен до 43% в зависимости от производителя).

На уровне прошлого года обойдется салат “Сельдь под шубой”(1,5 кг продуктов) — 121,57 грн. Львиную долю его стоимости составит филе сельди — 100 грн за 0,5 кг.

На 10-26% возросли расходы на мясные продукты, отметил Юрий Лупенко. Полкило нарезки из сырокопченой колбасы “Салями” будет стоить 98,50 грн (+10,1% против цен 2020 года), подбрюшины копченой — 110 грн (+10%), биток из свинины свежий — 115 грн (+4,5%). Мясо птицы (тушки) по состоянию на конец 2021 года остается самым дешевым среди видов мяса, тогда как куриное филе почти сравнялось с ценой свинины. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 120 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 443,50 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) — 75 грн и пачка масла сливочного (200 г) — 50 грн. Молочные продукты в этом году подорожали на 14-30%.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 185,38 грн. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 17,38 грн, грибы (1 кг) — 55 грн, перец сладкий (0,5 кг) — 52,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) — 22,50 грн, помидоры свежие (1 кг) — 38,00 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 105,80 грн. За 2 кг мандаринов заплатим 70 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 26 грн, 1 лимон (200 г) — 9,80 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 24,95 грн. Шоколадные конфеты — 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского “Артемовское” (0,75 л) обойдется в 109 грн. В полтора раза больше — 180 грн — придется заплатить за бутылку коньяка “Шабо” 5-летней выдержки (0,5 л).

Безалкогольные напитки обойдутся в 81,00 грн. За 2 л сока “Садочок” придется заплатить 40,00 грн, за воду “Моршинская” (1,5 л) — 13,00 грн, за сладкую воду “Живчик” (2 л) — 28 грн.

Семьям, которые имеют возможность приобретать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 480 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 260 грн, а 200 г красной рыбы — в 220 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2324,74 грн, отметил ученый.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составлять 2123,59 грн, что на 10,8% больше стоимости новогоднего стола 2021 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2673,59 грн, подытожил Юрий Лупенко.

Расчет стоимости новогоднего стола в 2022 году сделан Национальным научным центром “Институт аграрной экономики” на основе данных Государственной службы статистики Украины, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам по состоянию на 1 декабря 2021 года.