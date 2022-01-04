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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украине вводят бустерную дозу вакцины от COVID-19, но пока не для всех
4 января 2022 Просмотров: 34 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Бустерная доза вакцины против COVID-19 вводится в Украине для людей в возрасте 60+. Получить можно через 6 месяцев с даты второй прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию министра здравоохранения Виктора Ляшко в Facebook.

"Мы разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей в возрасте от 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу минимум через шесть месяцев после второй", - написал он.

Ляшко сообщил, что 5 января 2022 года будет рассмотрено введение бустерной дозы для всех других категорий украинцев.

Как будет работать вакцинация бустерной дозой

Как отметил Ляшко, получить бустерную дозу люди в возрасте 60+ могут через 6 месяцев с даты второй прививки от COVID-19, оптимально в период от 6 до 9 месяцев.

Преимущество будут оказывать м-РНК-вакцинам - Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек до этого. Например, если первые два прививка была сделана вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech бустерную дозу рекомендовано вводить вакциной Comirnaty/Pfizer.

При отсутствии м-РНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам, добавил он.

Изменения в вакцинации второй дозой

Ляшко сообщил, что также в Украине изменили схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от COVID-19, согласно которым вакцину CoronaVac теперь можно сочетать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer).

Кроме того, после Moderna или Pfizer теперь можно применять вакцину AstraZeneca. Минимальный интервал между дозами - 28 дней.

Что касается вакцинации беременных, то женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac, а потом забеременели, для второй дозы предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna, добавил министр.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, между бустерной и дополнительной дозами является существенная разница. Первую применяют для усиления эффекта препарата, второе используют для поддержания надлежащей защиты людей, имеющих тяжелые болезни.

По словам министра, сегодня в Украине, чтобы избежать тяжелого течения заболевания, разрешена как ревакцинация, так и дополнительная прививка.

Оптимально ввести ревакцинальную дозу в период от 181-го до 270-го дня от получения последней дозы. Тогда как дополнительную дозу вакцины можно получить через 28 дней после основного курса прививок, пояснил Ляшко.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «В Украине вводят бустерную дозу вакцины от COVID-19, но пока не для всех»

Бустерная доза вакцины против COVID-19 вводится в Украине для людей в возрасте 60+. Получить можно через 6 месяцев с даты второй прививки.

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