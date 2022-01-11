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Бездумная исполнительность

В Украине с апреля могут начать вакцинировать от коронавируса детей возрастом 5+
11 января 2022 Просмотров: 63 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине с апреля могут начать вакцинировать от коронавируса детей от пяти лет. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью BBC News Украина.

"Опыт других стран, где уже проводят такие прививки, показывает, что это безопасно. Что благодаря прививкам от ковида предупреждают преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний. Рекомендаций европейской технической группы экспертов по прививке детей от 5 лет еще не было. То есть, на уровне Европы такой вопрос не рассматривали. Мы планируем рассмотреть вакцинацию детей от 5 лет ориентировочно с апреля", - отметил И.Кузин.

В Украине сейчас разрешено вакцинировать от ковида детей от 12 лет. Кузин подчеркнул, что прививки детям делают только по желанию родителей. По его данным, в Украине уже вакцинировано около 140 тысяч детей от 12 до 18 лет.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «В Украине с апреля могут начать вакцинировать от коронавируса детей возрастом 5+»

В Украине с апреля могут начать вакцинировать от коронавируса детей от пяти лет. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью BBC News Украина.

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