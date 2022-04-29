 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

ПриватБанк объяснил перебои в работе в последние недели: переносили дата-центры в ЕС
29 апреля 2022 Просмотров: 84 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В ПриватБанке объяснили причину частых технических работ в апреле, из-за которых клиенты испытывали проблемы с работой части сервисов банка — переносили дата-центры в ЕС, и это уже сделано. Об этом рассказал член наблюдательного совета банка Роман Сульжик, пишет УНН со ссылкой на Forbes.

По словам Сульжика, ПриватБанк перенес свой дата-центр в Евросоюз, опасаясь угрозы физического уничтожения дата-центров банка в Киеве и Днепре.

В начале марта, напомнил он, Национальный банк разрешил банкам держать клиентские данные за пределами страны.

Банк работал над проектом переноса данных своих клиентов на территорию Евросоюза последние 45 дней, сказал Сульжик. Именно с этим были связаны перебои в работе сервисов банка в последние недели, хотя и банк не говорил об этом публично.

"Сейчас Приват полностью работает из Европы", – сказал Сульжик.

Как отметил заместитель главы НБУ Ярослав Матузко, банки давно поднимали вопрос более глубокого использования облачных технологий. "Теперь банки не зависят от критической инфраструктуры внутри страны", – сказал он.

8 марта НБУ разрешил банкам на период военного положения плюс два года предоставлять услуги, применяя облачные сервисы с использованием оборудования на территории государств Европейского Союза, Великобритании, США и Канады.

Из-за военных действий, по данным Нацбанка, в Украине не работает почти треть отделений банков.
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

29 апреля 2022

Банки в марте получили 10 миллиардов убытка из-за формирования резервов

В ОБСЕ анонсировали закрытие мониторинговой миссии в Украине

За один день Цукерберг увеличил состояние на 11 млрд долларов - Bloomberg

ПриватБанк объяснил перебои в работе в последние недели: переносили дата-центры в ЕС

Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа

Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%

Российское вторжение в Украину замедлило экономический рост в Европе

28 апреля 2022

НБУ рассказал о всех возможных вариантах денежных переводов из-за границы в Украину

Генсек ООН назвал условие окончания войны в Украине

Депутаты хотят повысить военный сбор в 2 раза до 3%

Пенсии за апрель в Украине профинансировали на 100%

27 апреля 2022

"Очень плохие новости для рф": Подоляк об итогах встречи министров обороны в Рамштайне

В ЕС официально предложили остановить на год действие всех импортных пошлин на украинские товары

Шмыгаль назвал приоритетные сферы восстановления

Зеленского пригласили на саммит Большой двадцатки

Очередь домой. Украинские беженцы массово возвращаются из-за границы

26 апреля 2022

УПЛ официально завершила футбольный чемпионат

Россию официально лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею

Уровень радиации на ЧАЭС "аномальный" - глава МАГАТЭ

За сотрудничество с врагом уже вручены подозрения 13 лицам – столичная прокуратура

ООН ожидает рост числа беженцев из Украины до 8 млн

Тетрис онлайн: играйте с пользой для мозга

С начала вторжения рф 16 тысяч украинцев пропали без вести – Денисова

Обед с миллиардером Баффетом будет в последний раз выставлен на аукцион

25 апреля 2022

Стефанчук уверяет, что менять Конституцию относительно членства Украины в НАТО не будут

Каким будет туристический сезон в мире в 2022 году

В Украине не будут запрещать УПЦ МП во время войны

Как правильно выбрать инструмент для обработки почвы

Первые космические туристы возвращаются с МКС на Землю

Мировые расходы на оборону достигли рекордных 2 триллионов долларов

24 апреля 2022

Более 80% раненых украинских военных вернулись в строй – Минобороны

Также в разделе

В ОБСЕ анонсировали закрытие мониторинговой миссии в Украине

— 29 апреля 2022 —

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау и Хельга Шмид объявили, что ОБСЕ будет принимать меры по реализации закрытия Специальной мониторинговой миссии в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОБСЕ.

Читать далее ⇒

За один день Цукерберг увеличил состояние на 11 млрд долларов - Bloomberg

— 29 апреля 2022 —

В четверг акции Meta Platforms Inc. взлетели на 17,6% после сообщения компании об увеличении числа пользователей социальной сети Facebook больше, чем прогнозировалось в первом квартале. Это увеличило состояние гендиректора корпорации Марка Цукерберга на 11 миллиардов долларов, информирует УНН со ссылкой на Bloomberg.

Читать далее ⇒

Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%

— 29 апреля 2022 —

В конце апреля 2022 года абсолютное большинство Украины негативно относятся к руководителям Беларуси и России. Антирейтинг Александра Лукашенко составляет 96%, Владимира Путина - 98%.

Читать далее ⇒

Генсек ООН назвал условие окончания войны в Украине

— 28 апреля 2022 —

Генеральный секретарь Организации Объединенный Наций Антониу Гутерриш считает, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока РФ не решит ее закончить. С таким заявлением он выступил после встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «ПриватБанк объяснил перебои в работе в последние недели: переносили дата-центры в ЕС»

В ПриватБанке объяснили причину частых технических работ в апреле, из-за которых клиенты испытывали проблемы с работой части сервисов банка — переносили дата-центры в ЕС, и это уже сделано. Об этом рассказал член наблюдательного совета банка Роман Сульжик, пишет УНН со ссылкой на Forbes.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться

В Славянске создали университет с бесплатными курсами для людей 50+

У представительства "Батькивщины" в Славянске новый руководитель

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

За сотрудничество с врагом уже вручены подозрения 13 лицам – столичная прокуратура

Врач на Закарпатье ежемесячно "зарабатывала" до полумиллиона гривен на фейковых COVID-сертификатах

В Донецкой области задержали банду, совершавшую разбойные нападения на частные дома

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Банки в марте получили 10 миллиардов убытка из-за формирования резервов

Российское вторжение в Украину замедлило экономический рост в Европе

НБУ рассказал о всех возможных вариантах денежных переводов из-за границы в Украину

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа

УПЛ официально завершила футбольный чемпионат

Россию официально лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

29 апреля 2022

Банки в марте получили 10 миллиардов убытка из-за формирования резервов

В ОБСЕ анонсировали закрытие мониторинговой миссии в Украине

За один день Цукерберг увеличил состояние на 11 млрд долларов - Bloomberg

ПриватБанк объяснил перебои в работе в последние недели: переносили дата-центры в ЕС

Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа

Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%

Российское вторжение в Украину замедлило экономический рост в Европе

28 апреля 2022

НБУ рассказал о всех возможных вариантах денежных переводов из-за границы в Украину

Генсек ООН назвал условие окончания войны в Украине

Депутаты хотят повысить военный сбор в 2 раза до 3%

Пенсии за апрель в Украине профинансировали на 100%

27 апреля 2022

"Очень плохие новости для рф": Подоляк об итогах встречи министров обороны в Рамштайне

В ЕС официально предложили остановить на год действие всех импортных пошлин на украинские товары

Шмыгаль назвал приоритетные сферы восстановления

Зеленского пригласили на саммит Большой двадцатки

Очередь домой. Украинские беженцы массово возвращаются из-за границы

26 апреля 2022

УПЛ официально завершила футбольный чемпионат

Россию официально лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею

Уровень радиации на ЧАЭС "аномальный" - глава МАГАТЭ

За сотрудничество с врагом уже вручены подозрения 13 лицам – столичная прокуратура

ООН ожидает рост числа беженцев из Украины до 8 млн

Тетрис онлайн: играйте с пользой для мозга

С начала вторжения рф 16 тысяч украинцев пропали без вести – Денисова

Обед с миллиардером Баффетом будет в последний раз выставлен на аукцион

25 апреля 2022

Стефанчук уверяет, что менять Конституцию относительно членства Украины в НАТО не будут

Каким будет туристический сезон в мире в 2022 году

В Украине не будут запрещать УПЦ МП во время войны

Как правильно выбрать инструмент для обработки почвы

Первые космические туристы возвращаются с МКС на Землю

Мировые расходы на оборону достигли рекордных 2 триллионов долларов

24 апреля 2022

Более 80% раненых украинских военных вернулись в строй – Минобороны

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»
 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top