ПриватБанк объяснил перебои в работе в последние недели: переносили дата-центры в ЕС

В ПриватБанке объяснили причину частых технических работ в апреле, из-за которых клиенты испытывали проблемы с работой части сервисов банка — переносили дата-центры в ЕС, и это уже сделано. Об этом рассказал член наблюдательного совета банка Роман Сульжик, пишет УНН со ссылкой на Forbes.

По словам Сульжика, ПриватБанк перенес свой дата-центр в Евросоюз, опасаясь угрозы физического уничтожения дата-центров банка в Киеве и Днепре.

В начале марта, напомнил он, Национальный банк разрешил банкам держать клиентские данные за пределами страны.

Банк работал над проектом переноса данных своих клиентов на территорию Евросоюза последние 45 дней, сказал Сульжик. Именно с этим были связаны перебои в работе сервисов банка в последние недели, хотя и банк не говорил об этом публично.

"Сейчас Приват полностью работает из Европы", – сказал Сульжик.

Как отметил заместитель главы НБУ Ярослав Матузко, банки давно поднимали вопрос более глубокого использования облачных технологий. "Теперь банки не зависят от критической инфраструктуры внутри страны", – сказал он.

8 марта НБУ разрешил банкам на период военного положения плюс два года предоставлять услуги, применяя облачные сервисы с использованием оборудования на территории государств Европейского Союза, Великобритании, США и Канады.

Из-за военных действий, по данным Нацбанка, в Украине не работает почти треть отделений банков.