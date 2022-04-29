В ОБСЕ анонсировали закрытие мониторинговой миссии в Украине

|29 апреля 2022
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Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау и Хельга Шмид объявили, что ОБСЕ будет принимать меры по реализации закрытия Специальной мониторинговой миссии в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОБСЕ.
Как отмечается, в заявлении представителей ОБСЕ, опубликованном на сайте организации, она пыталась найти способы для продления мандата Специальной мониторинговой миссии. Но позиция рф не оставила другого выбора, кроме как сделать шаги по закрытию миссии.
Рау также высоко оценил работу членов Специальной мониторинговой миссии, поскольку она сыграла решающую роль в предоставлении объективной информации на местах.
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• За один день Цукерберг увеличил состояние на 11 млрд долларов - Bloomberg
• ПриватБанк объяснил перебои в работе в последние недели: переносили дата-центры в ЕС
• Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа
• Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%
• Российское вторжение в Украину замедлило экономический рост в Европе
28 апреля 2022
• НБУ рассказал о всех возможных вариантах денежных переводов из-за границы в Украину
• Генсек ООН назвал условие окончания войны в Украине
• Депутаты хотят повысить военный сбор в 2 раза до 3%
• Пенсии за апрель в Украине профинансировали на 100%
27 апреля 2022
• "Очень плохие новости для рф": Подоляк об итогах встречи министров обороны в Рамштайне
• В ЕС официально предложили остановить на год действие всех импортных пошлин на украинские товары
• Шмыгаль назвал приоритетные сферы восстановления
• Зеленского пригласили на саммит Большой двадцатки
• Очередь домой. Украинские беженцы массово возвращаются из-за границы
26 апреля 2022
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• Россию официально лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею
• Уровень радиации на ЧАЭС "аномальный" - глава МАГАТЭ
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• ООН ожидает рост числа беженцев из Украины до 8 млн
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• С начала вторжения рф 16 тысяч украинцев пропали без вести – Денисова
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• Более 80% раненых украинских военных вернулись в строй – Минобороны
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Комментарии к статье «В ОБСЕ анонсировали закрытие мониторинговой миссии в Украине»
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау и Хельга Шмид объявили, что ОБСЕ будет принимать меры по реализации закрытия Специальной мониторинговой миссии в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОБСЕ.