Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау и Хельга Шмид объявили, что ОБСЕ будет принимать меры по реализации закрытия Специальной мониторинговой миссии в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОБСЕ.

Как отмечается, в заявлении представителей ОБСЕ, опубликованном на сайте организации, она пыталась найти способы для продления мандата Специальной мониторинговой миссии. Но позиция рф не оставила другого выбора, кроме как сделать шаги по закрытию миссии.

Рау также высоко оценил работу членов Специальной мониторинговой миссии, поскольку она сыграла решающую роль в предоставлении объективной информации на местах.