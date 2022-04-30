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Бездумная исполнительность

В штабе ООС опровергли причастность к подрыву моста на Донетичне: был вражеский авианалёт
30 апреля 2022 Просмотров: 29 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Штаб Операции объединенных сил опроверг информацию о подрыве Вооруженными силами Украины железнодорожного моста Лиман – Райгородок через реку Северский Донец. Об этом сообщает "Громадське".

Так, ранее, 29 апреля появились данные об ударе украинских войск по путепроводу и его разрушению. На такой шаг ВСУ якобы пошли, чтобы исключить его захват армией РФ.

Однако  30 апреля в штабе ООС уточнили, что пресс-офицер  ошибся в отношении виновника разрушения. Согласно уточненной информации, мост был разрушен в результате вражеского авианалета. В то же время украинские силы держали на путепроводе пустые товарные вагоны, чтобы заблокировать проезд по железной дороге в направлении Славянска.

Железнодорожный мост идет параллельно с автомобильной дорогой между Лиманом и Славянском. Именно в этом направлении пытаются продвинуться войска РФ в наступлении на Донбассе.

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Комментарии к статье «В штабе ООС опровергли причастность к подрыву моста на Донетичне: был вражеский авианалёт»

Штаб Операции объединенных сил опроверг информацию о подрыве Вооруженными силами Украины железнодорожного моста Лиман – Райгородок через реку Северский Донец. Об этом сообщает "Громадське".

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