В кремле приняли решение о нападении на Молдову – The Times

|2 мая 2022
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Руководство рф разработало планы вторжения в Молдову в ближайшее время. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в украинском военном руководстве, передает УНН.
Как пишет The Times, ссылающийся на источники в украинской разведке, существует "ряд индикаторов", указывающих на подготовку в ближайшее время нападения на Молдову, армия которой насчитывает всего 3 250 солдат.
Украинская разведка фиксирует определенную активность на аэродроме тирасполя, фактической столицы непризнанного Приднестровья. Источники говорят, что россия планирует осуществить высадку воздушного десанта на транспортных самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье, которые будут лететь из оккупированного Крыма. Одновременно в Кишиневе планируется организовать мятежи и протесты.
При этом издание отмечает, что эта информация противоречит анализу западных разведывательных агентств о том, что у россии недостаточно возможностей, чтобы безопасно пролететь над противовоздушной обороной Украины в Одесской области.
Для поставки боеприпасов и опрокидывания войск россии необходимо создать сухопутный коридор из временно захваченного Херсона через Николаевскую и Одесскую область, встречая сопротивление украинских сил.
Отмечается, что россия может попытаться напасть на Молдову ближе к 9 мая. В этот день президент рф владимир путин может якобы объявить о признании россией независимости Приднестровья, что приведет к повторению "донбасского сценария" и будет прямой угрозой и нарушением территориальной целостности Молдовы.
"Мы считаем, что кремль уже принял решение о нападении на Молдову. К чему приведут события в Молдове – будет решающим для нас. Если россиянам удастся захватить контроль над страной, то мы (Украина – ред.) с военной точки зрения станем более уязвимыми - это будет угроза целостности Украины", – заявил представитель украинской разведки.
"Дальше они будут поставлять большое количество оружия, а затем захотят присоединить его к составу россии", - добавил он.
Захват Молдовы приведет к тому, что российские войска выдвинутся в порт Одессы с запада, пишет издание.
Военные аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс из Королевского Объединенного института оборонных исследований отмечают, что эта военная операция россии имеет три цели:
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• В кремле приняли решение о нападении на Молдову – The Times
• Более 3 тысяч украинских детсадов возобновили свою работу, - МОН
• В Славянске задержали подростка, который "сливал" оккупантам данные о местах дислокации ВСУ
• Объявленная в Украине мобилизация позволила укомплектовать ВСУ на 100% - Роман Горбач
• В Украине возобновили куплю-продажу недвижимости
• АЗС повысили цены на горючее вслед за решением Минэкономики
30 апреля 2022
• Цены на газ для населения заморозили до 1 октября: Кабмин обнародовал постановление
• Билеты на поезда снова можно приобрести онлайн – УЗ
• COVID-сертификат в "Дії" не исчезнет после истечения срока действия - Федоров
• В штабе ООС опровергли причастность к подрыву моста на Донетичне: был вражеский авианалёт
29 апреля 2022
• Банки в марте получили 10 миллиардов убытка из-за формирования резервов
• В ОБСЕ анонсировали закрытие мониторинговой миссии в Украине
• За один день Цукерберг увеличил состояние на 11 млрд долларов - Bloomberg
• ПриватБанк объяснил перебои в работе в последние недели: переносили дата-центры в ЕС
• Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа
• Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%
• Российское вторжение в Украину замедлило экономический рост в Европе
28 апреля 2022
• НБУ рассказал о всех возможных вариантах денежных переводов из-за границы в Украину
• Генсек ООН назвал условие окончания войны в Украине
• Депутаты хотят повысить военный сбор в 2 раза до 3%
• Пенсии за апрель в Украине профинансировали на 100%
27 апреля 2022
• "Очень плохие новости для рф": Подоляк об итогах встречи министров обороны в Рамштайне
• В ЕС официально предложили остановить на год действие всех импортных пошлин на украинские товары
• Шмыгаль назвал приоритетные сферы восстановления
• Зеленского пригласили на саммит Большой двадцатки
• Очередь домой. Украинские беженцы массово возвращаются из-за границы
26 апреля 2022
• УПЛ официально завершила футбольный чемпионат
• Россию официально лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею
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Комментарии к статье «В кремле приняли решение о нападении на Молдову – The Times»
Руководство рф разработало планы вторжения в Молдову в ближайшее время. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в украинском военном руководстве, передает УНН.