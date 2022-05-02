В кремле приняли решение о нападении на Молдову – The Times

Руководство рф разработало планы вторжения в Молдову в ближайшее время. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в украинском военном руководстве, передает УНН.

Как пишет The Times, ссылающийся на источники в украинской разведке, существует "ряд индикаторов", указывающих на подготовку в ближайшее время нападения на Молдову, армия которой насчитывает всего 3 250 солдат.

Украинская разведка фиксирует определенную активность на аэродроме тирасполя, фактической столицы непризнанного Приднестровья. Источники говорят, что россия планирует осуществить высадку воздушного десанта на транспортных самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье, которые будут лететь из оккупированного Крыма. Одновременно в Кишиневе планируется организовать мятежи и протесты.

При этом издание отмечает, что эта информация противоречит анализу западных разведывательных агентств о том, что у россии недостаточно возможностей, чтобы безопасно пролететь над противовоздушной обороной Украины в Одесской области.

Для поставки боеприпасов и опрокидывания войск россии необходимо создать сухопутный коридор из временно захваченного Херсона через Николаевскую и Одесскую область, встречая сопротивление украинских сил.

Отмечается, что россия может попытаться напасть на Молдову ближе к 9 мая. В этот день президент рф владимир путин может якобы объявить о признании россией независимости Приднестровья, что приведет к повторению "донбасского сценария" и будет прямой угрозой и нарушением территориальной целостности Молдовы.

"Мы считаем, что кремль уже принял решение о нападении на Молдову. К чему приведут события в Молдове – будет решающим для нас. Если россиянам удастся захватить контроль над страной, то мы (Украина – ред.) с военной точки зрения станем более уязвимыми - это будет угроза целостности Украины", – заявил представитель украинской разведки.

"Дальше они будут поставлять большое количество оружия, а затем захотят присоединить его к составу россии", - добавил он.

Захват Молдовы приведет к тому, что российские войска выдвинутся в порт Одессы с запада, пишет издание.

Военные аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс из Королевского Объединенного института оборонных исследований отмечают, что эта военная операция россии имеет три цели: