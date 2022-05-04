В Берлине пройдет выставка с работами о войне в Украине

В Берлине в арт-центре Alte Münze с 7 по 15 мая пройдет выставка «Захваченный дом», которая расскажет о войне в Украине. Как сообщает « НВ », главными экспонатами выставки станут работы современных украинских художников.

«Захваченный дом» - это арт-хроника войны, в ходе которой будут представлены картины, рисунки, фотографии, скульптуры и инсталляции Тиберия Сильваши, Алевтины Кахидзе, Влады Ралко, Игоря Гусева, Антона Логова, Гамлета Зинковского, Kinder Album и других деятелей.

В ходе выставки будут представлены также фотографии эвакуации из Ирпеня, сделанные фотографом Максом Левиным, который погиб в Киевской области от российской пули.

Название «Захваченный дом» является отсылкой к рассказу аргентинского писателя Хулио Кортасара. Дом главного героя произведения постепенно захватывает неизвестное зло. В конце концов, мужчине приходится покинуть место, где он прожил всю жизнь.

«В режиме реального времени [художники] документируют гуманитарную катастрофу в Украине, вызванную нападением России, и побуждают международную аудиторию к диалогу о Европе как о „нашем общем доме“», - говорится в анонсе события.