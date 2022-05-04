В Берлине пройдет выставка с работами о войне в Украине

|4 мая 2022
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В Берлине в арт-центре Alte Münze с 7 по 15 мая пройдет выставка «Захваченный дом», которая расскажет о войне в Украине. Как сообщает «НВ», главными экспонатами выставки станут работы современных украинских художников.
«Захваченный дом» - это арт-хроника войны, в ходе которой будут представлены картины, рисунки, фотографии, скульптуры и инсталляции Тиберия Сильваши, Алевтины Кахидзе, Влады Ралко, Игоря Гусева, Антона Логова, Гамлета Зинковского, Kinder Album и других деятелей.
В ходе выставки будут представлены также фотографии эвакуации из Ирпеня, сделанные фотографом Максом Левиным, который погиб в Киевской области от российской пули.
Название «Захваченный дом» является отсылкой к рассказу аргентинского писателя Хулио Кортасара. Дом главного героя произведения постепенно захватывает неизвестное зло. В конце концов, мужчине приходится покинуть место, где он прожил всю жизнь.
«В режиме реального времени [художники] документируют гуманитарную катастрофу в Украине, вызванную нападением России, и побуждают международную аудиторию к диалогу о Европе как о „нашем общем доме“», - говорится в анонсе события.
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• Украинцы потеряли 90 тысяч автомобилей из-за войны
• Приватбанк начал выпускать карты украинской платежной системы
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• Обстреляны несколько микрорайонов Славянска
2 мая 2022
• Тарифы не будут менять до конца войны
• Представлен план экономического обновления Украины
• В кремле приняли решение о нападении на Молдову – The Times
• Более 3 тысяч украинских детсадов возобновили свою работу, - МОН
• В Славянске задержали подростка, который "сливал" оккупантам данные о местах дислокации ВСУ
• Объявленная в Украине мобилизация позволила укомплектовать ВСУ на 100% - Роман Горбач
• В Украине возобновили куплю-продажу недвижимости
• АЗС повысили цены на горючее вслед за решением Минэкономики
30 апреля 2022
• Цены на газ для населения заморозили до 1 октября: Кабмин обнародовал постановление
• Билеты на поезда снова можно приобрести онлайн – УЗ
• COVID-сертификат в "Дії" не исчезнет после истечения срока действия - Федоров
• В штабе ООС опровергли причастность к подрыву моста на Донетичне: был вражеский авианалёт
29 апреля 2022
• Банки в марте получили 10 миллиардов убытка из-за формирования резервов
• В ОБСЕ анонсировали закрытие мониторинговой миссии в Украине
• За один день Цукерберг увеличил состояние на 11 млрд долларов - Bloomberg
• ПриватБанк объяснил перебои в работе в последние недели: переносили дата-центры в ЕС
• Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа
• Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%
• Российское вторжение в Украину замедлило экономический рост в Европе
28 апреля 2022
• НБУ рассказал о всех возможных вариантах денежных переводов из-за границы в Украину
• Генсек ООН назвал условие окончания войны в Украине
• Депутаты хотят повысить военный сбор в 2 раза до 3%
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Комментарии к статье «В Берлине пройдет выставка с работами о войне в Украине»
В Берлине в арт-центре Alte Münze с 7 по 15 мая пройдет выставка «Захваченный дом», которая расскажет о войне в Украине. Как сообщает «НВ», главными экспонатами выставки станут работы современных украинских художников.