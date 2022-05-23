Число беженцев из Украины превысило 6,5 млн, - ООН

|23 мая 2022
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С начала полномасштабного вторжения России в Украину более 6,5 млн украинцев стали беженцами и временно выехали в соседние страны. При этом 8 млн украинцев стали внутренними переселенцами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление Верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев.
Точное количество перемещенных украинцев составило 6 552 971 человек.
Чаще всего украинцы выезжают в:
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• Компенсация за переселенцев в Украине: кто и сколько может получить
• Газоснабжение Донецкой и Луганской областей остановлено из-за обстрелов рашистов
• Украинские беженцы в Германии с 24 мая смогут обменять гривневые банкноты на евро
20 мая 2022
• В Европе зафиксированы случаи новой болезни - оспы обезьян
• Раде предлагают лишать военнообязанных гражданства за выезд из Украины
• Зерновые в Украине посеяли на 75% площадей прошлого года
• Летние кроссовки: удобно, практично, стильно
• Выход военных из "Азовстали" завершится в ближайшее время, - Зеленский
• "Новая почта" меняет тарифы на доставку
• НБУ отменил ограничение курса для продажи наличной валюты в банках
19 мая 2022
• Рада призвала использовать термин "рашизм"
• У пьяных водителей хотят забирать авто на нужды ВСУ: законопроект внесли в Раду
• Украинский предприниматель получил награду от WIBA в Каннах
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• "Русский военный корабль… все": Укрпочта анонсировала продажу новой серии марок
• Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин для Украины на год
• Мировой экономике угрожает стагфляция – Bloomberg
17 мая 2022
• Мультипредметное тестирование для поступления в вузы будет проходить в Киеве и 20 областях
• "Евровидение-2023" пройдет в Украине, – Ткаченко
• Рынок недвижимости во время войны: уже несколько дней производятся покупка и продажа - Минюст
• Непобежденный боксер умер во время боя
• Механизм возмещения ущерба, нанесенного Россией, уже вырабатывается, - Ермак
• В Украине на время войны изменили порядок обучения водителей и госрегистрации автомобилей
• Осужденные на фронте. В Минюсте ответили, вернут ли их обратно в тюрьмы
15 мая 2022
• Примерно треть пенсионеров денег еще не получила, - глава Донецкой ОВА
• Украина выиграла Евровидение 2022. Почему это - историческая победа
14 мая 2022
• Украинцев предупреждают, что мошенники пытаются похитить данные платежных карт под предлогом денежной помощи от ООН
• Турция подняла порог инвестиций в недвижимость для получения гражданства
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Комментарии к статье «Число беженцев из Украины превысило 6,5 млн, - ООН»
С начала полномасштабного вторжения России в Украину более 6,5 млн украинцев стали беженцами и временно выехали в соседние страны. При этом 8 млн украинцев стали внутренними переселенцами.