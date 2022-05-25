В Украине запустили опрос по владению оружием: как принять участие

— 25 мая 2022 —

Импорт соли единственный на сегодняшний день источник, который может сбалансировать ценовую политику спроса и предложения. Об этом журналисту УНН рассказал глава союза украинского селянства Иван Томич, добавив, что соль может возрасти в стоимости в разы.

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