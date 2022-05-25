|25 мая 2022
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Гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки заявила, что платформа продолжает работать в РФ, чтобы был доступ к объективной информации о событиях в Украине.
Об этом она сказала во время Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Мы проводим огромное количество расследований, и хотим быть уверенными в том, что прилагается максимум усилий по борьбе с дезинформацией", - пояснила Воджицки.
"Именно это причина, почему мы еще работаем в РФ, потому что считаем важным давать России независимые новости", - добавила она, заявив о важности доступа к объективной информации о событиях в Украине.
Ранее YouTube удалил более 70 тысяч видеороликов и 9 тысяч каналов, которые распространяли фейки о войне на территории Украины и нарушали правила платформы.
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• В YouTube объяснили, почему сервис не планирует уходить из РФ
• НБУ снизил лимит для снятия наличных за границей: как это скажется на беженцах
• В Украине запустили опрос по владению оружием: как принять участие
• Школьные аттестаты станут доступны в "Дії": известны сроки
23 мая 2022
• Число беженцев из Украины превысило 6,5 млн, - ООН
• Зеленский вошел в 100 самых влиятельных людей издания Time
• Компенсация за переселенцев в Украине: кто и сколько может получить
• Газоснабжение Донецкой и Луганской областей остановлено из-за обстрелов рашистов
• Украинские беженцы в Германии с 24 мая смогут обменять гривневые банкноты на евро
20 мая 2022
• В Европе зафиксированы случаи новой болезни - оспы обезьян
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• Зерновые в Украине посеяли на 75% площадей прошлого года
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• Выход военных из "Азовстали" завершится в ближайшее время, - Зеленский
• "Новая почта" меняет тарифы на доставку
• НБУ отменил ограничение курса для продажи наличной валюты в банках
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• У пьяных водителей хотят забирать авто на нужды ВСУ: законопроект внесли в Раду
• Украинский предприниматель получил награду от WIBA в Каннах
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• "Русский военный корабль… все": Укрпочта анонсировала продажу новой серии марок
• Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин для Украины на год
• Мировой экономике угрожает стагфляция – Bloomberg
17 мая 2022
• Мультипредметное тестирование для поступления в вузы будет проходить в Киеве и 20 областях
• "Евровидение-2023" пройдет в Украине, – Ткаченко
• Рынок недвижимости во время войны: уже несколько дней производятся покупка и продажа - Минюст
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Комментарии к статье «В YouTube объяснили, почему сервис не планирует уходить из РФ»
Гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки заявила, что платформа продолжает работать в РФ, чтобы был доступ к объективной информации о событиях в Украине.