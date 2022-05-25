Дефицит соли: эксперт заявил, что она может возрасти в стоимости в разы

Импорт соли единственный на сегодняшний день источник, который может сбалансировать ценовую политику спроса и предложения. Об этом журналисту УНН рассказал глава союза украинского селянства Иван Томич, добавив, что соль может возрасти в стоимости в разы.

"Основной производитель соли в Украине - "Артемсоль". Поскольку это предприятие сегодня почти не будет работать, то вполне понятно, что альтернативы внутри страны по ресурсам обеспечения нет. Поэтому импорт соли единственный на сегодняшний день источник, который может сбалансировать ценовую политику спроса и предложения", - сказал Томич.

Он отметил, что нужно искать источники по импорту, которые будут самыми дешевыми.

"Европейские и другие страны могут импортировать в Украину соль. Здесь нет дефицита, единая логистика и ценовая политика отпускная. Нужно принимать меры по минимальной цене на наших прилавках. Она подорожает по сравнению с тем, как было раньше, серьезно, возможно в раза", - рассказал Томич.

В настоящее время на полках магазинов в Украине уже ощущается дефицит соли. Кое-где соли вообще нет или цены на нее резко выросли.

Предприятие "Артемсоль" в городе Соледар в Донецкой области приостановило свою работу из-за угрозы вражеских обстрелов.

В Институте аграрной экономики НАН сообщали, что Артемовское месторождение каменной соли поставляло более 90% соли в целом в Украине.