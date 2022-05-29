|29 мая 2022
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Государственный концерн "Укроборонпром" продал с молотка именную ручку президента США Джо Байдена. Вырученные 600 тыс. грн будут направлены на закупку пикапов для новосозданного 47 батальона ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба концерна.
"Мы просто помогаем. Не ради внимания к себе. Внимания сейчас нуждаются в наших Вооруженных силах", – процитировала пресс-служба "Укроборонпрома" слова мужчины по имени Александр, который приобрел ручку за 600 тыс. грн, но захотел остаться анонимом.
"Мы только скажем, что Александр – один из участников благотворительной инициативы ради поддержки украинских волонтерских организаций и движений. Ребята решили принять участие в аукционе, чтобы помочь вновь батальону под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса", – говорится в сообщении "Укроборонпрома".
Аукцион начался 24 мая на портале Prozorro.Продажи. Организаторы сообщали, что ручку для аукциона предоставил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев. Ее Джо Байден подарил ему еще в 2017 году во время своего визита в Украину в роли вице-президента США.
"Подобной ручкой Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины ", – отметили в Prozorro.Продажи.
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• Компенсация за переселенцев в Украине: кто и сколько может получить
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Комментарии к статье «Именную ручку Джо Байдена продали за 600 тыс. грн, деньги передадут ВСУ»
Государственный концерн "Укроборонпром" продал с молотка именную ручку президента США Джо Байдена. Вырученные 600 тыс. грн будут направлены на закупку пикапов для новосозданного 47 батальона ВСУ.