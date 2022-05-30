Kalush Orchestra продали хрустальный микрофон Евровидения-2022: сколько выручили для ВСУ

Приз победителя песенного конкурса Евровидения-2022 группа Kalush Orchestra продала на благотворительном аукционе для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Євробачення Україна.

Завершился благотворительный аукцион, на котором выставили полученный Kalush Orchestra приз. Вырученные средства потратят на БПЛА украинского производства.

"Kalush Orchestra и Сергей Притула только что продали хрустальный микрофон Евровидения-2022 за 900000 долларов на благотворительном аукционе! Средства собрали на комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии", – говорится в сообщении.