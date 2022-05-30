Пенсии в Украине с июня повысят, но не для всех

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Марины Лазебной во время телемарафона.

"Сейчас мы проводим автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам", - сказала она.

По ее словам, есть сложности по отчетности работодателей, где работают пенсионеры. "Поэтому за май Пенсионный фонд сделает перерасчет и работающие пенсионеры, начиная с июня будут получать перечислены пенсии, но выплаты будут идти и за апрель, и за май. Потому что по законодательству автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам проводится с апреля", - сообщила министр.

"С июня работающие пенсионеры получат повышение", - добавила Лазебная.