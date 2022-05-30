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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Пенсии в Украине с июня повысят, но не для всех
30 мая 2022 Просмотров: 36 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Пенсионный фонд Украины проведет плановый перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Дополнительные выплаты начнутся с июня 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Марины Лазебной во время телемарафона.

"Сейчас мы проводим автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам", - сказала она.

По ее словам, есть сложности по отчетности работодателей, где работают пенсионеры. "Поэтому за май Пенсионный фонд сделает перерасчет и работающие пенсионеры, начиная с июня будут получать перечислены пенсии, но выплаты будут идти и за апрель, и за май. Потому что по законодательству автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам проводится с апреля", - сообщила министр.

"С июня работающие пенсионеры получат повышение", - добавила Лазебная.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Пенсии в Украине с июня повысят, но не для всех»

Пенсионный фонд Украины проведет плановый перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Дополнительные выплаты начнутся с июня 2022 года.

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