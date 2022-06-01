В Бородянке открыли первый модульный городок для пострадавших от войны

В Бородянке 1 июня открыли первый модульный городок, который обеспечит внутренне переселенных украинцев временным жильем.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Именно такие модули нужны общинам для тех, у кого враг уничтожил жилье. Конечно, такой вариант проживания временный. Минрегион сейчас активно нарабатывает среднесрочные и долгосрочные варианты решения жилищных нужд и восстановление поврежденного жилищного фонда на деоккупированных территориях", - подчеркнул министр Алексей Чернышев.

Он отметил, что первым населенным пунктом на Киевщине, где установили модульный городок, был выбран именно пгт Бородянка, ведь он понес "катастрофические потери". В населенном пункте частично или полностью разрушены 552 частных дома и 24 многоквартирных дома, 2 школы и все административные здания.

Модульный городок позволит временно расселить 352 человек. Отмечается, что такой тип конструкций полностью соответствует требованиям и особенностям климата и комфортен для временного размещения граждан в любое время года.

"Следующие городки запланировано установить в Буче, Макарове, Иванкове и Гостомеле Киевской области, а также в пригороде Чернигова", - подчеркнул Чернышев.

Модульный городок состоит из 4 моноблоков по 40 модулей каждый. Оно включает в себя жилые и санитарные модули (туалет/душ), стиральные, столовые, игровые и административные модули. Поселок имеет освещение и отопление и полностью меблирован. Этот городок предоставлен Украине правительством Польши бесплатно.