 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Бородянке открыли первый модульный городок для пострадавших от войны
1 июня 2022 Просмотров: 61 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Бородянке 1 июня открыли первый модульный городок, который обеспечит внутренне переселенных украинцев временным жильем.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Именно такие модули нужны общинам для тех, у кого враг уничтожил жилье. Конечно, такой вариант проживания временный. Минрегион сейчас активно нарабатывает среднесрочные и долгосрочные варианты решения жилищных нужд и восстановление поврежденного жилищного фонда на деоккупированных территориях", - подчеркнул министр Алексей Чернышев.

Он отметил, что первым населенным пунктом на Киевщине, где установили модульный городок, был выбран именно пгт Бородянка, ведь он понес "катастрофические потери". В населенном пункте частично или полностью разрушены 552 частных дома и 24 многоквартирных дома, 2 школы и все административные здания.

Модульный городок позволит временно расселить 352 человек. Отмечается, что такой тип конструкций полностью соответствует требованиям и особенностям климата и комфортен для временного размещения граждан в любое время года.

"Следующие городки запланировано установить в Буче, Макарове, Иванкове и Гостомеле Киевской области, а также в пригороде Чернигова", - подчеркнул Чернышев.

Модульный городок состоит из 4 моноблоков по 40 модулей каждый. Оно включает в себя жилые и санитарные модули (туалет/душ), стиральные, столовые, игровые и административные модули. Поселок имеет освещение и отопление и полностью меблирован. Этот городок предоставлен Украине правительством Польши бесплатно.
По материалам: Экономическая правда

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

1 июня 2022

За сутки энергетики вернули свет еще для 1000 семей в Донецкой области, - ДТЭК

В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке

В Украине стартовала просветительская программа по разминированию для детей и родителей

За последнюю неделю мая зарегистрировано рекордное количество новых ФЛП

В Бородянке открыли первый модульный городок для пострадавших от войны

НБУ увеличил лимиты страховых выплат по "автоцивилке"

31 мая 2022

Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску: есть погибшие и раненые

30 мая 2022

В Украине цены на лекарства в аптеках выросли на 20-40%

Kalush Orchestra получит новый хрустальный кубок вместо проданного трофея Евровидения-2022

Пенсии в Украине с июня повысят, но не для всех

Kalush Orchestra продали хрустальный микрофон Евровидения-2022: сколько выручили для ВСУ

В правительстве предлагают прикрыть нулевое растаможивание авто

НБУ: спрос населения и бизнеса на военные облигации растет

29 мая 2022

Именную ручку Джо Байдена продали за 600 тыс. грн, деньги передадут ВСУ

"Реал" минимально одолел "Ливерпуль" и победил в пятом финале Лиги чемпионов за 10 лет

Субсидии и деньги от фондов. Какие выплаты можно получить украинцам в Польше

Из Украины с начала войны выехало 6,7 млн беженцев. Но треть уже вернулась - ООН

Уже 600 предприятий успешно переехали в безопасное место

28 мая 2022

Оспа обезьян: в ВОЗ рассказали, кто может пострадать от болезни больше всех

Литовцы собрали деньги на "Байрактар" для ВСУ за три дня

Остановлена работа Славянской ТЭС

26 мая 2022

ПЦУ просит Вселенского патриарха лишить кирилла престола

Для украинцев запустят единую базу вакансий: что известно

Как стать начальником: советы и рекомендации

У Зеленского рассматривают вариант с арендой жилья для переселенцев

За три месяца полномасштабной войны Нацбанк "напечатал" уже 120 миллиардов гривень

25 мая 2022

Дефицит соли: эксперт заявил, что она может возрасти в стоимости в разы

Дефицит соли: эксперт заявил, что она может возрасти в стоимости в разы

Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту

Google первым получил от Украины "Отличие мира"

В YouTube объяснили, почему сервис не планирует уходить из РФ

Также в разделе

За сутки энергетики вернули свет еще для 1000 семей в Донецкой области, - ДТЭК

— 1 июня 2022 —

За минувшие сутки аварийно-ремонтные бригады смогли восстановить электропитание в 5 населенных пунктах Донецкой области.

Читать далее ⇒

В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке

— 1 июня 2022 —

В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке. Также определили места в которых разрешено выступать.

Читать далее ⇒

В Украине стартовала просветительская программа по разминированию для детей и родителей

— 1 июня 2022 —

В Украине начала работать просветительская программа по разминированию для детей и родителей. Об этом в эфире телемарафона сообщила замминистра внутренних дел Украины Мери Акопян 1 июня.

Читать далее ⇒

За последнюю неделю мая зарегистрировано рекордное количество новых ФЛП

— 1 июня 2022 —

За последнюю неделю мая было зарегистрировано 4454 новых ФЛП - это самый большой показатель с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Бородянке открыли первый модульный городок для пострадавших от войны»

В Бородянке 1 июня открыли первый модульный городок, который обеспечит внутренне переселенных украинцев временным жильем.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску: есть погибшие и раненые

Остановлена работа Славянской ТЭС

Два микрорайона Славянска подверглись ракетным ударам оккупантов

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Украинцев предупреждают, что мошенники пытаются похитить данные платежных карт под предлогом денежной помощи от ООН

Передавал оккупантам данные о позициях ВСУ. В Краматорске задержали информатора

Удар рашистов по Краматорску: 25 жителей ранены, повреждены 9 домов, школа, инфраструктура

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В Украине цены на лекарства в аптеках выросли на 20-40%

НБУ: спрос населения и бизнеса на военные облигации растет

Уже 600 предприятий успешно переехали в безопасное место

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

"Реал" минимально одолел "Ливерпуль" и победил в пятом финале Лиги чемпионов за 10 лет

Непобежденный боксер умер во время боя

Украинцы вышли на третье место по выигранным медалям за историю Дефлимпиад

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

1 июня 2022

За сутки энергетики вернули свет еще для 1000 семей в Донецкой области, - ДТЭК

В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке

В Украине стартовала просветительская программа по разминированию для детей и родителей

За последнюю неделю мая зарегистрировано рекордное количество новых ФЛП

В Бородянке открыли первый модульный городок для пострадавших от войны

НБУ увеличил лимиты страховых выплат по "автоцивилке"

31 мая 2022

Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску: есть погибшие и раненые

30 мая 2022

В Украине цены на лекарства в аптеках выросли на 20-40%

Kalush Orchestra получит новый хрустальный кубок вместо проданного трофея Евровидения-2022

Пенсии в Украине с июня повысят, но не для всех

Kalush Orchestra продали хрустальный микрофон Евровидения-2022: сколько выручили для ВСУ

В правительстве предлагают прикрыть нулевое растаможивание авто

НБУ: спрос населения и бизнеса на военные облигации растет

29 мая 2022

Именную ручку Джо Байдена продали за 600 тыс. грн, деньги передадут ВСУ

"Реал" минимально одолел "Ливерпуль" и победил в пятом финале Лиги чемпионов за 10 лет

Субсидии и деньги от фондов. Какие выплаты можно получить украинцам в Польше

Из Украины с начала войны выехало 6,7 млн беженцев. Но треть уже вернулась - ООН

Уже 600 предприятий успешно переехали в безопасное место

28 мая 2022

Оспа обезьян: в ВОЗ рассказали, кто может пострадать от болезни больше всех

Литовцы собрали деньги на "Байрактар" для ВСУ за три дня

Остановлена работа Славянской ТЭС

26 мая 2022

ПЦУ просит Вселенского патриарха лишить кирилла престола

Для украинцев запустят единую базу вакансий: что известно

Как стать начальником: советы и рекомендации

У Зеленского рассматривают вариант с арендой жилья для переселенцев

За три месяца полномасштабной войны Нацбанк "напечатал" уже 120 миллиардов гривень

25 мая 2022

Дефицит соли: эксперт заявил, что она может возрасти в стоимости в разы

Дефицит соли: эксперт заявил, что она может возрасти в стоимости в разы

Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту

Google первым получил от Украины "Отличие мира"

В YouTube объяснили, почему сервис не планирует уходить из РФ

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top