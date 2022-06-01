За сутки энергетики вернули свет еще для 1000 семей в Донецкой области, - ДТЭК

|1 июня 2022
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За минувшие сутки аварийно-ремонтные бригады смогли восстановить электропитание в 5 населенных пунктах Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.
"В течение суток специалистам ДТЭК Донецкие электросети удалось восстановить электроснабжение в 5 населенных пунктах Донецкой области. Это позволило вернуть свет в дома 1 семей жителей Донетчины в Бахмутском и Покровском районах", - сообщили в компании.
В компании отметили, что ситуация в области с каждым днем усложняется. Это увеличивает риск отключений света из-за повреждения сетей или остановку работы ряда энергопредприятий.
Сейчас без света остается 332 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский и Великоновоселковский.
Через обстрелы здесь постоянно повреждается оборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты.
"ДТЭК вместе со всеми службами делает все возможное для того, чтобы жители области имели дома свет. Около 20 бригад ДТЭК ежедневно работают, чтобы электроснабжение было стабильным. Однако, обстрелы территорий продолжаются и из-за них часто страдает инфраструктура электросетей", - отметили в компании.
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• В Украине цены на лекарства в аптеках выросли на 20-40%
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За минувшие сутки аварийно-ремонтные бригады смогли восстановить электропитание в 5 населенных пунктах Донецкой области.