Турция бесплатно передаст Литве Bayraktar для Украины

Литовский телеведущий Андрюс Тапинас собрал 5 млн евро, чтобы приобрести Bayraktar для украинских защитников. По словам Тапинаса, когда в Турции узнали о благородной акции литовцев, то решили передать беспилотник бесплатно. Об этом Андриус Тапинас написал в Facebook 2 июня.

"Турция поражена решимостью маленького литовского народа помочь Украине, что удалось собрать деньги и слово Bayraktar уже несколько дней слышат по всему миру. Поэтому Турция и производитель Baykar решили подарить Литве боевой беспилотник Bayraktar TB2 со всей оптикой. Точная цена не объявлена, но она, безусловно, больше одного или нескольких миллионов евро", - написал Андриус Тапинас.

Теперь Литва заплатит всего 1,5 миллиона евро, чтобы вооружить Bayraktar лучшими боеприпасами. Остальные деньги пойдут на гуманитарные, оборонные проекты или проекты по восстановлению Украины.

По его словам, Турция пообещала максимально быстро доставить Bayraktar в Литву, возможно, в течение трех недель.