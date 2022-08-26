|26 августа 2022
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Українська влада готує обов'язкову евакуацію ще у трьох областях. Про це в ефірі національного телемарафону 26 серпня заявила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
За її словами, такі варіанти опрацьовують на випадок погіршення ситуації на фронті. На цей час обов'язкову евакуацію оголосили лише на Донеччині.
Зараз же триває підготовка до такого процесу у Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях.
"Я не говорю про весь регіон, але частини потребуватимуть обов'язкової евакуації. Ми до неї теж готуємося", - заявила Верещук.
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26 августа 2022
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• Українські аграрії зібрали понад 25 млн тонн зерна нового врожаю
• Українськи клуби дізналися своїх суперників на групових етапах
• Обов'язкову евакуацію можуть провести ще у трьох областях - Верещук
• Україна отримала першу партію листів від бійців у російському полоні
• Ціни на газ у Європі перевалили за 3500 доларів за тисячу кубометрів
21 августа 2022
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• "Еженедельное количество больных увеличивается на 40%": врач-эпидемиолог рассказала о ситуации с COVID-19 в Украине
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• Блокування постів у Facebook за "русню". Мінцифри веде переговори з компанією Meta
• Депутати пропонують звільнити від податку на нерухомість власників знищеного чи пошкодженого майна
30 июля 2022
• Реальные зарплаты украинцев сократятся на 27% - НБУ
• Агентство S&P знизило рейтинг України до переддефолтного
• Жодних підстав для паніки. Голова Ради НБУ пояснив заборону обмінникам виставляти курси
• НБУ назвав найпоширеніші гривневі банкноти. В рейтингу змінився лідер
• Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал
23 июля 2022
• Понад 60 охочих на одну вакансію: дані про ринок праці в найбільших містах України
• Українці в Польщі можуть отримати документ, що дозволяє подорожувати ЄС
• Український електронний підпис пройшов тест на відповідність стандартам ЄС: що це дасть громадянам
22 июля 2022
• IT-школи, які є резидентами Дія.City, не будуть сплачувати ПДВ – Мінцифри
• У Києві шахраї привласнили нерухомість померлих на 5,8 млн гривень
• Кабмін встановив ціни на газ до весни наступного року і обмежив споживання
• Як зростуть ціни в Україні після підвищення курсу долара на 25%: прогноз НБУ
18 июля 2022
• З'явилася ще одна виплата для українців. Хто і скільки зможе отримати
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Українська влада готує обов'язкову евакуацію ще у трьох областях. Про це в ефірі національного телемарафону 26 серпня заявила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.