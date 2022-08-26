Обов'язкову евакуацію можуть провести ще у трьох областях - Верещук

Українська влада готує обов'язкову евакуацію ще у трьох областях. Про це в ефірі національного телемарафону 26 серпня заявила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, такі варіанти опрацьовують на випадок погіршення ситуації на фронті. На цей час обов'язкову евакуацію оголосили лише на Донеччині.

Зараз же триває підготовка до такого процесу у Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях.

"Я не говорю про весь регіон, але частини потребуватимуть обов'язкової евакуації. Ми до неї теж готуємося", - заявила Верещук.