|28 сентября 2022
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Понад 4500 дітей народили у Польщі українські жінки з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Вальдемар Краска, передає Дзеркало тижня.
Польща прихистила найбільшу кількість українських біженців. Деякі використовували цю країну для подальшого транзиту, але більшість тих, хто евакуювався, залишилися на тимчасове проживання саме в Польщі.
А ось для громадян РФ Польща обмежила в'їзд через морські та повітряні пункти пропуску.
28 сентября 2022
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— 28 сентября 2022 —
Погрози РФ щодо застосування ядерної зброї проти України є порушенням Будапештського меморандуму, який є частиною Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, які тим самим руйнують систему міжнародної ядерної безпеки. На підставі того, що Будапештський меморандум передбачає надання допомоги Радбезом ООН, в тому числі на підставі погрози застосування ядерної зброї, РФ має бути виключена з Ради безпеки ООН, а в Україну спрямовані сили ООН для примусу РФ до миру.
— 28 сентября 2022 —
Після референдумів в так званих "республіках Донбасу", а також в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей та "їх остаточного входження до складу РФ необхідно буде звільнити Донецьку область у її адміністративних межах", заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
— 22 сентября 2022 —
В Україні зафіксували три випадки віспи мавп. Про третій випадок повідомив МОЗ у четвер, 22 вересня.
— 22 сентября 2022 —
Наразі неможливо зробити чіткий прогноз щодо найближчої зими в Україні, у зв'язку з чим усі повідомлення про "надзвичайно суворий сезон", є нісенітницею. Водночас можна відштовхуватись від аналізу показників температури за останні десятки років.
Приветствую, гость! Вход
28 сентября 2022
• Українки народили у Польщі понад 4500 дітей
• Сколько Украина потеряла из-за войны. Шмыгаль назвал размер ущерба
• РФ має бути виключена із Радбезу ООН за підрив системи міжнародної ядерної безпеки – Центр оборонних реформ
• У Путіна назвали область України, яку планують повністю захопити після "референдумів"
22 сентября 2022
• Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня
• В Україні виявили третій випадок віспи мавп
• Якою може бути ця зима в Україні: прогноз синоптиків
• Обмін полоненими між Україною та Росією відбувався на території чотирьох країн
14 сентября 2022
• За витрачені державні гроші на оренди квартир нардепами можна 5,6 тис. переселенців забезпечити виплатами
• Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня
• Після війни армію України мають намір реформувати
• В Україні кількість чиновників планують скоротити на 30%
• Как происходит разработка мобильных приложений под ключ?
• Держборг України у 2023 році може зрости майже вдвічі та перевищити 100% від ВВП
28 августа 2022
• Приходит ночью на базы оккупантов: Минобороны познакомило украинцев с Бавовнятком
• Мобілізація в Україні: чи призиватимуть викладачів на військову службу
• Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови
• Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо
26 августа 2022
• Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися
• Українські аграрії зібрали понад 25 млн тонн зерна нового врожаю
• Українськи клуби дізналися своїх суперників на групових етапах
• Обов'язкову евакуацію можуть провести ще у трьох областях - Верещук
• Україна отримала першу партію листів від бійців у російському полоні
• Ціни на газ у Європі перевалили за 3500 доларів за тисячу кубометрів
21 августа 2022
• Гудок поїзда і набат дзвонів. Українців попередили про появу нових сигналів тривоги на випадок радіаційної та хімічної небезпеки
• "Еженедельное количество больных увеличивается на 40%": врач-эпидемиолог рассказала о ситуации с COVID-19 в Украине
• Умови угоди про асоціацію з ЄС виконано уже на 70%
• Чехи надсилають на підтримку України по 1968 крон
• "Я позбавлю українського бомжару його поясів": Ф'юрі назвав умову для проведення бою з Усиком
• Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції
4 августа 2022
• Мінцифри планує підключити інтернет у всі школи з бомбосховищами до 1 вересня
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Комментарии к статье «Українки народили у Польщі понад 4500 дітей»
Понад 4500 дітей народили у Польщі українські жінки з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Вальдемар Краска, передає Дзеркало тижня.