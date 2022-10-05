Українці на звільнених територіях почали отримувати пенсії за місяці, проведені в окупації

За вересень Укрпошта виплатила 8,6 млрд грн пенсійних виплат для понад 2,5 млн пенсіонерів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Це складає 91,55% від усього передбаченого обсягу пенсій, повідомили у компанії.

Зокрема, у Харківській області виплати пенсій у вересні зросли до 55,6% порівняно з 49% в серпні.

"Це пов’язано з відновленням роботи Укрпошти у 58 звільнених населених пунктах області, де місцеве населення отримало пенсії за місяці окупації. Загалом у вересні Укрпошта виплатила 60 млн грн пенсійних виплат лише на деокупованих територіях Харківської області", — пояснили у компанії.

У Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях показник виплат пенсій за вересень сягає 98−100%.

В Миколаївській області за вересень виплачено 89% пенсій проти 85% в серпні.

"Суттєво зменшився обсяг пенсій, виплачених переказами для українців, які тимчасово змінили місце проживання, — з 18 млн грн у серпні до майже 3 млн грн у вересні. Найбільша кількість таких виплат зафіксована в Миколаївській, Донецькій областях та місті Києві", — додали в Укрпошті.