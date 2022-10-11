|11 октября 2022
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До України активно їдуть іноземці, хоча їх кількість різко скоротилася з початку бойових дій. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в інтерв'ю порталу VisitUkraine.today.
Він зазначив, що пасажиро-транспортний потік цього року кардинально відрізняється через війну. Закрилися українські пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю та на Придністровській ділянці на кордоні з Молдовою.
З 24 лютого працюють лише пункти пропуску на кордонах з європейськими країнами та деякі – з Молдовою, розповів представник відомства.
За його даними, цього року в Україну в'їхало майже два мільйони іноземних відвідувачів:
Тобто, за період війни до країни в'їхало майже мільйон іноземних громадян.
"Здебільшого, переважають громадяни Угорщини, Румунії, Польщі та Молдови. З кожної з цих країн прибуло понад 100 000 представників", - розповів про основних гостей Демченко.
Трохи менше приїхало людей із Білорусі, США, Туреччини, Литви, Великої Британії, Німеччини, Словаччини, Чехії.
При цьому за шість місяців відмову на в'їзд в Україну отримали 6560 осіб. Серед причин відмови у в'їзді були такі:
Іноземців запитують про їхню мету поїздки під час процедури оформлення прибуття, але ці дані не публікуються.
"Хоча можна сказати, що більшість іноземців приїжджають в Україну із приватними візитами", - сказав Андрій Демченко.
Імовірність візитів громадян РФ, які звернулися щодо візи для поїздки в Україну, на його думку, дуже низька.
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• Мільйон іноземців відвідали Україну з початку війни, - ДПСУ
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• Південна Корея побудувала під землею лабораторію на дослідження Всесвіту
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4 октября 2022
• Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня
• Посол розповіла, що дала заявка України на членство в НАТО
• В Україні підготували вісім правил для мешканців окупованих територій
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• В Україні кількість чиновників планують скоротити на 30%
• Как происходит разработка мобильных приложений под ключ?
• Держборг України у 2023 році може зрости майже вдвічі та перевищити 100% від ВВП
28 августа 2022
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• Мобілізація в Україні: чи призиватимуть викладачів на військову службу
• Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови
• Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо
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До України активно їдуть іноземці, хоча їх кількість різко скоротилася з початку бойових дій. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в інтерв'ю порталу VisitUkraine.today.