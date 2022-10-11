Мільйон іноземців відвідали Україну з початку війни, - ДПСУ

До України активно їдуть іноземці, хоча їх кількість різко скоротилася з початку бойових дій. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в інтерв'ю порталу VisitUkraine.today.

Він зазначив, що пасажиро-транспортний потік цього року кардинально відрізняється через війну. Закрилися українські пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю та на Придністровській ділянці на кордоні з Молдовою.

З 24 лютого працюють лише пункти пропуску на кордонах з європейськими країнами та деякі – з Молдовою, розповів представник відомства.

За його даними, цього року в Україну в'їхало майже два мільйони іноземних відвідувачів:

у січні-лютому – 825 тисяч іноземців;

у березні-квітні – 280 тисяч іноземних гостей;

протягом травня-серпня – 710 тисяч осіб.

Тобто, за період війни до країни в'їхало майже мільйон іноземних громадян.

"Здебільшого, переважають громадяни Угорщини, Румунії, Польщі та Молдови. З кожної з цих країн прибуло понад 100 000 представників", - розповів про основних гостей Демченко.

Трохи менше приїхало людей із Білорусі, США, Туреччини, Литви, Великої Британії, Німеччини, Словаччини, Чехії.

При цьому за шість місяців відмову на в'їзд в Україну отримали 6560 осіб. Серед причин відмови у в'їзді були такі:

не підтверджено мету поїздки;

відсутність візи;

обмеження в'їзду до України;

недійсний документ;

перевищений термін перебування в Україні

Іноземців запитують про їхню мету поїздки під час процедури оформлення прибуття, але ці дані не публікуються.

"Хоча можна сказати, що більшість іноземців приїжджають в Україну із приватними візитами", - сказав Андрій Демченко.

Імовірність візитів громадян РФ, які звернулися щодо візи для поїздки в Україну, на його думку, дуже низька.