|13 октября 2022
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Російські окупанти використовують іранські дрони-камікадзе Shahed-136 переважно для ударів по будівлях та інфраструктурних об'єктах. Для атак військових позицій вони малоефективні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Те, що вони намагаються використовувати ці дрони по об'єктах критичної інфраструктури, позбавляють нас води, тепла, електрики. Це виходячи з тактико-технічної характеристики та призначення цих дронів-камікадзе, оскільки вони спрацьовують, як сірники", - заявила спікер.
Гуменюк пояснила, що удар дронів схожий на влучання блискавки. Він відпалює об'єкт і виводить з ладу не вибухом, а пожежею.
"Використання їх по позиціях, місцях скупчення людей не таке ефективне", - зазначила вона.
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• В Україні скасували віялові відключення електроенергії на сьогодні
• Чому росіяни використовують іранські дрони для ударів по будівлях: пояснення військових
11 октября 2022
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• Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя
• Братские могилы в Лимане. Как проходит эксгумация тел жертв оккупантов: фоторепортаж
• Мільйон іноземців відвідали Україну з початку війни, - ДПСУ
5 октября 2022
• Зеленський став головним претендентом на Нобелівську премію миру за даними букмекерів
• Українці на звільнених територіях почали отримувати пенсії за місяці, проведені в окупації
• Південна Корея побудувала під землею лабораторію на дослідження Всесвіту
• Украина подала заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2030
4 октября 2022
• Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня
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• РФ має бути виключена із Радбезу ООН за підрив системи міжнародної ядерної безпеки – Центр оборонних реформ
• У Путіна назвали область України, яку планують повністю захопити після "референдумів"
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• В Україні виявили третій випадок віспи мавп
• Якою може бути ця зима в Україні: прогноз синоптиків
• Обмін полоненими між Україною та Росією відбувався на території чотирьох країн
14 сентября 2022
• За витрачені державні гроші на оренди квартир нардепами можна 5,6 тис. переселенців забезпечити виплатами
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Російські окупанти використовують іранські дрони-камікадзе Shahed-136 переважно для ударів по будівлях та інфраструктурних об'єктах. Для атак військових позицій вони малоефективні.