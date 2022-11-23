Як ввезти генератор без податків: роз’яснення Митниці

|23 ноября 2022
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Обмеження щодо кількості, вартості та ваги генераторів та іншого електрообладнання, які ввозяться громадянами без сплати митних платежів, відсутні. В окремих випадках знадобиться декларування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної митної служби (ДМС).
Як зазначили в прес-службі, уряд з 10 листопада звільнив від митних платежів та ПДВ генератори, акумулятори та ще низку електротоварів. Крім того, уряд скасував обов’язковість надання як підтвердження звільнення від сплати митних платежів декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам.
Відповідно до Митного кодексу України, не підлягають письмовому декларуванню товари:
"Товари в обсягах, що перевищують зазначені норми, а також товари, що ввозяться особою, частіше одного разу протягом однієї доби, підлягають письмовому декларуванню", - зазначили в прес-службі ДМС.
Нагадаємо, в Україні 10 листопада, набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою скасовується ввізне мито на: обладнання та пристрої для фільтрування або очищення води; електрогенераторні установки; акумулятори електричні; електричну апаратуру для комутації або захисту електричних кіл; пульти, панелі, розподільні щити; ізолятори.
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10 ноября 2022
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7 ноября 2022
• "Потрібно потерпіти". В Укренерго заявили, що енергопостачання може бути стабілізоване вже наступного тижня
15 октября 2022
• Вперше за всю історію незалежності Україну обрано головою Ради керуючих МВФ та Світового банку
• Зеленский и Залужный вошли в список величайших украинцев всех времен
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• SpaceX Ілона Маска заявила, що більше не може фінансувати послуги Starlink для України
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13 октября 2022
• В ООН порахували, скільки коштів знадобиться на гуманітарні потреби українців у 2023 році
• ДСНС не має повноважень зрізати замки на закритих укриттях - МВС
• ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним ВАЖЛИВО
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• Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя
• Братские могилы в Лимане. Как проходит эксгумация тел жертв оккупантов: фоторепортаж
• Мільйон іноземців відвідали Україну з початку війни, - ДПСУ
5 октября 2022
• Зеленський став головним претендентом на Нобелівську премію миру за даними букмекерів
• Українці на звільнених територіях почали отримувати пенсії за місяці, проведені в окупації
• Південна Корея побудувала під землею лабораторію на дослідження Всесвіту
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Комментарии к статье «Як ввезти генератор без податків: роз’яснення Митниці»
Обмеження щодо кількості, вартості та ваги генераторів та іншого електрообладнання, які ввозяться громадянами без сплати митних платежів, відсутні. В окремих випадках знадобиться декларування.