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Фотофакт

Бездумная исполнительность

У Раду внесли законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні
23 ноября 2022 Просмотров: 36 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" внесли до Верховної ради законопроєкт щодо заборони діяльності Російської православної церкви на території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку народного депутата Ірини Фріз.

Як пояснила Фріз, законопроєкт передбачає повну заборону релігійних організацій, а також установ, які входять до складу або ж визнають підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ.

"Метою законопроєкту є запобігання загрозам національній безпеці України та забезпечення порядку, адже занадто довго РПЦ проводила відверту антиукраїнську та диверсійну діяльність і адвокатувала всі дії злочинного російського режиму", - зазначила нардеп.

За словами народного депутата, діяльність релігійних організацій повинна проводитись з урахуванням Патріаршого та Синодального Томосу.

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Комментарии к статье «У Раду внесли законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні»

Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" внесли до Верховної ради законопроєкт щодо заборони діяльності Російської православної церкви на території України.

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