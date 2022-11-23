Как согреться в случае отсутствия отопления дома - советы эксперта

|23 ноября 2022
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В условиях, когда россияне атакуют критическую инфраструктуру, есть риск оказаться без отопления дома в течение длительного периода времени. О том, как в таких условиях можно помочь организму согреться, рассказал УНН спортивный турист Борис Кример.
«Из своего туристического опыта, а также жизни в течение нескольких недель в начале войны в Буче в подвале без коммуникаций, могу сказать, что главное – это двигаться. Потому что любые тёплые вещи, одеяла и спальники хранят, а не дают тепло. Тепло создаете вы сами. Поэтому нужно двигаться, ходить, делать зарядку, в многоквартирном доме можно подняться по лестнице. Это физически может быть тяжело или лень, но это помогает разогреться организму. Туристы хорошо знают, если холодно, то надо порубить дрова, и становится лучше. Ложиться спать также обязательно после зарядки, если нет вариантов отопления», – рассказал Кример.
Также немаловажную роль в сохранении тепла играет многослойная одежда. Несколько слоев тонких вещей будут греть лучше, чем одна толстая вещь, за счет большего количества воздушных прослоек, лучше сохраняющих тепло. Обычно нижний слой – это термобелье, поверх которого можно одевать тёплые вещи из флиса, пуха, шерсть.
«Во время сна человек малоподвижен, и поэтому идет потеря тепла. Туристы спят в спальниках, которые не дают теплу быстро теряться. Так же и дома можно завернуться в одеяла и следить за тем, чтобы тепло вокруг вас не терялось, а сохранялось. Под одеяло можно взять дополнительный источник. К примеру, закипятить воду, налить прямо в бутылку и бросить себе под ноги. Другие люди или животные являются источником тепла, то есть спать вместе теплее, чем спать отдельно», – советует кримеру.
Эксперт отмечает, что важно утепление ног, ведь они быстро мерзнут, и за счет этого тело теряет тепло. Для этого можно одеть несколько носков. Однако, если ботинки этого не позволят, можно снаружи их утеплить тканью, например флисом. А вот полиэтиленом лучше не утеплять ноги, иначе создается парниковый эффект, ноги потеют и замерзают от собственной влаги.
«Относительно искусственных источников тепла. Есть вариант нагреть камни и забрать в дом, но это энерго- и трудоемко, желательно, чтобы камень был большой. Здесь много рисков, поэтому я не советовал бы. Также нужно быть осторожными с огнем в помещении. К примеру, с буржуйками. Металлическая конструкция быстро нагревается, и могут возникнуть пожары. Во-вторых, продукты горения, прежде всего угарный газ, могут отравить. Так что нужно, чтобы была вентиляция, а в квартире сделать это трудно. Имеются газовые лампы, которые могут нагреть небольшое пространство на газовом баллоне. Но опять же это открытый огонь и нужна вентиляция. Есть одноразовые грелки на химической основе, где можно налить немного воды, происходит химическая реакция и выделяется тепло. Сухие пайки так работают. Но, по-моему, двигаться эффективнее и дешевле. Многие такие вещи не напасешься, а если говорить об отсутствии отопления на сутки, то такие грелки вряд ли помогут», – отметил Кример.
Эксперт добавил, что действительно полезен термос. Так что, если его нет, стоит задуматься о покупке. Таким образом, кипяток можно хранить в течение длительного периода времени и пить горячую жидкость и согреваться изнутри.
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12 ноября 2022
• Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО
• Бенксі підтвердив, що він автор графіті у селищі Бородянка на Київщині
11 ноября 2022
• Київ виключив російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної і загальної середньої освіти
• На Київщині заборонили використання святкової ілюмінації
• На базі порталу "Дія" запустили сайт проєкту єРобота
10 ноября 2022
• В містах України розгорнуть мережу Starlink на випадок блекауту
• Уряд Лукашенка визнав нацистським гасло "Жыве Беларусь"
8 ноября 2022
• Проміжні вибори в США. Кого обирають і чому це важливо для України
• Глобальна інфляція наближається до свого піку – голова МВФ
• Футбольний клуб "Ліверпуль" виставили на продаж, сума угоди може сягнути $5 мільярдів
7 ноября 2022
• "Потрібно потерпіти". В Укренерго заявили, що енергопостачання може бути стабілізоване вже наступного тижня
15 октября 2022
• Вперше за всю історію незалежності Україну обрано головою Ради керуючих МВФ та Світового банку
• Зеленский и Залужный вошли в список величайших украинцев всех времен
14 октября 2022
• SpaceX Ілона Маска заявила, що більше не може фінансувати послуги Starlink для України
• УЗ через півроку відновила залізничне сполучення з Краматорськом
13 октября 2022
• В ООН порахували, скільки коштів знадобиться на гуманітарні потреби українців у 2023 році
• ДСНС не має повноважень зрізати замки на закритих укриттях - МВС
• ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним ВАЖЛИВО
• В Україні скасували віялові відключення електроенергії на сьогодні
• Чому росіяни використовують іранські дрони для ударів по будівлях: пояснення військових
11 октября 2022
• "Шахтар" у доданий час втратив перемогу над "Реалом" у Лізі чемпіонів
• Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя
• Братские могилы в Лимане. Как проходит эксгумация тел жертв оккупантов: фоторепортаж
• Мільйон іноземців відвідали Україну з початку війни, - ДПСУ
5 октября 2022
• Зеленський став головним претендентом на Нобелівську премію миру за даними букмекерів
• Українці на звільнених територіях почали отримувати пенсії за місяці, проведені в окупації
• Південна Корея побудувала під землею лабораторію на дослідження Всесвіту
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В условиях, когда россияне атакуют критическую инфраструктуру, есть риск оказаться без отопления дома в течение длительного периода времени. О том, как в таких условиях можно помочь организму согреться, рассказал УНН спортивный турист Борис Кример.