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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Netflix виправив повідомлення про "російського князя" Ярослава Мудрого
23 ноября 2022 Просмотров: 48 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Стрімінгова компанія Netflix потрапила у скандал, оприлюднивши список персонажів другого сезону серіалу Вікінги: Вальгалла. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Ідеться про те, що напередодні один із акаунтів Netflix у соцмережах, присвячений фільму, назвав своїх українських персонажів росіянами. Серед них був князь Ярослав Мудрий, якого в компанії назвали "королем Північної Росії", та "Олена, дочка російського дворянина".

Наразі компанія виправила своє повідомлення.

"Щодо ситуації, що склалася з Netflix, коли нашу Русь (сподіваюся, що випадково і ненавмисно) сплутали з Росією, а нашого Ярослава Мудрого зробили князем земель Північної Росії, є два висновки: 1. Є ще багато роботи в освіченні міжнародної аудиторії про нашу історію 2. Тісні контакти з партнерами допомагають вирішити ситуації майже миттєво", - заявив він.

Ткаченко подякував компанії та її регіональному директору Алексу Лонгу.

"Що там у самому серіалі - ще з'ясовуємо. Але сподіваюся, що надалі таких ситуацій буде менше", - додав він.

Зазначимо, після появи такої інформації, користувачі соцмереж розкритикували платформу, вказавши на те, що Ярослав був правителем Київської Русі, а Росії як держави на той час ще й не існувало.

Нагадаємо, раніше сервіс змінив переклад слова "бандерівець" у субтитрах фільму Брат-2, прибравши позначення Ukrainian Nazi collaborator (український посібник нацистів).

По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «Netflix виправив повідомлення про "російського князя" Ярослава Мудрого»

Стрімінгова компанія Netflix потрапила у скандал, оприлюднивши список персонажів другого сезону серіалу Вікінги: Вальгалла. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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