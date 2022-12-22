Patriot і не тільки. США оголосили черговий пакет військової допомоги для України

|21 декабря 2022
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Сполучені Штати Америки (США) надають Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійде система протиракетної оборони Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держдепартаменту США.
Повідомляється, що держсекретар Ентоні Блінкен відповідно до доручення президента Джо Байдена санкціонує виділення додаткових озброєнь, техніки та боєприпасів для України на 1 млрд доларів. А Пентагон оголошує про додаткову допомогу на 850 млн доларів.
"Сьогоднішня допомога вперше включає систему ППО Patriot, здатну збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності та літаки на значно вищому рівні, ніж раніше надані системи ППО", - зазначив Блінкен.
Також повідомляється, що США продовжать тісно співпрацювати з більш як 50 союзниками та партнерами по всьому світу задля підтримки народу України. Причому підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно для того, щоб Київ міг зайняти максимально сильну позицію за столом переговорів з Росією, коли прийде час.
Американська журналістка Лара Селінгман опублікувала список військової допомоги, яка увійшла до цього пакету:
Зенітно-ракетний комплекс Patriot призначений для захисту військових баз та великих адміністративних та промислових центрів від атак з повітря. Здатний одночасно виявити до 100 цілей. Система виробляється з 1960-х років, але постійно модернізується. Є основою протиракетної оборони США та країн НАТО. Сучасні версії здатні збивати балістичні ракети.
Залежно від типу ракети Patriot можуть збивати аеродинамічні цілі на відстані до 160 км, балістичні - до 50 км. Максимальна висота ураження - понад 24 км.
Зазначимо, батарея Patriot включає до восьми пускових установок, кожна з яких має чотири ракети MIM-104 або МIM-109. Загалом батарея може одним залпом запустити одразу 32 ракети.
Якщо ж США передадуть ракети ERINT, то їх можна розмістити до 16 на одній пусковій установці. Тобто до 128 ракет меншого типу одним залпом.
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• Київ виключив російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної і загальної середньої освіти
• На Київщині заборонили використання святкової ілюмінації
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• В містах України розгорнуть мережу Starlink на випадок блекауту
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• Глобальна інфляція наближається до свого піку – голова МВФ
• Футбольний клуб "Ліверпуль" виставили на продаж, сума угоди може сягнути $5 мільярдів
7 ноября 2022
• "Потрібно потерпіти". В Укренерго заявили, що енергопостачання може бути стабілізоване вже наступного тижня
15 октября 2022
• Вперше за всю історію незалежності Україну обрано головою Ради керуючих МВФ та Світового банку
• Зеленский и Залужный вошли в список величайших украинцев всех времен
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Сполучені Штати Америки (США) надають Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійде система протиракетної оборони Patriot.