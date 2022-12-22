 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Український Facebook та Instagram не модерують з Москви – Meta
22 декабря 2022 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

У Meta - материнській компанії Facebook та Instagram - 15 тисяч рецензентів контенту, з українським працюють українські модератори: модераторів, які працюють з Москви, "немає і ніколи не було".

Про це Meta заявила у відповідь на запит Forbes.

У материнській компанії Facebook та Instagram розповіли, що питаннями безпеки загалом опікується 40 тисяч людей, із них 15 тисяч - рецензенти контенту.

У пресслужбі Meta зазначили, що їхні команди розташовані по всьому світу в різних часових поясах.

"Всупереч деяким міфам, у нас немає і ніколи не було модераторів, які працюють з Москви.

У нас там також немає і ніколи не було офісу", - відповіли у пресслужбі.

Зазначається, що регіональний офіс, що керує 28 країнами всього регіону Центральної та Східної Європи, включно з Україною, розташований у Варшаві.

"Для перевірки вмісту постів та скарг користувачів компанія використовує поєднання людської праці та технологій штучного інтелекту (AI). У цих командах працюють носії української мови, які розуміють локальний контекст.

Український контент, який потребує мовної та культурної експертизи, перевіряють українські модератори", - цитує видання відповідь Meta.

У Meta також заявили, що кількість скарг не вливає на рішення про видалення контенту.

Якщо допис не порушує правил і стандартів соцмережі, навіть велика кількість скарг не призведе до бану, стверджують в компанії.

З початку повномасштабної війни українські користувачі постійно стикаються з "антивоєнною" модерацією в соцмережах.

Пов’язані з війною та її наслідками сторінки й дописи у Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn систематично блокуються й видаляються, але самі компанії не розкривають точних алгоритмів модерації, пише Forbes.

"Незалежно від того, хто публікує вміст, ми не дозволяємо нічого, що суперечить нашій політиці. Ці правила глобальні", - відповіли у Meta.

Також зазначаэться, що на початку російського вторгнення в Україну Meta створила Центр спеціальних операцій (Special Operations Center) - компанія називає його ще однією лінією захисту від дезінформації, яка дає змогу швидше видаляти контент, який порушує стандарти й правила спільноти.

"Ми працюємо з понад 90 партнерами з перевірки фактів більш ніж 60 мовами, щоб переглядати й оцінювати точність вмісту", - відповіли в Meta.

У компанії заявили, що збільшили фінансування для українських партнерів із фактчеку, не уточнюючи їхню кількість та суми.

Повідомлялось, що соцмережа Facebook заблокувала допис командування Повітряних сил із привітанням генерал-лейтенанта Миколи Олещука воїнам радіотехнічних військ.

Як уточнив УП речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомлення  було опубліковано о 6.10, а о 10.30 забанено. За цей час воно зібрало понад 200 репостів та тисячі переглядів.

Привітання було оприлюднене ще раз із кількома корективами. Зокрема формулювання "ефективної утилізації російської нечисті в повітрі!" замінене на утилізацію ворога, а фраза "здичавілого русского мира" на "руzzкого міра".

Facebook неодноразово банив пости зі згадуванням незаконної воєнної агресії Росіїйської Федерації.

По материалам: Экономическая правда

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

22 декабря 2022

Український Facebook та Instagram не модерують з Москви – Meta

Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мит

21 декабря 2022

Столтенберга можуть призначити головою МВФ

Patriot і не тільки. США оголосили черговий пакет військової допомоги для України

4 декабря 2022

"Україна" - найпопулярніше слово в публікаціях The New York Times за 2022 рік

Українці можуть отримати витяг про місце проживання через "Дію": інструкція

Переселенці можуть отримати нову допомогу: подробиці

"Two belts їдуть в Україну!" Берінчик звернувся до фанів після перемоги над Менді

Усик відреагував на перемогу Ф'юрі над Чісорою

3 декабря 2022

Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter

У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана

23 ноября 2022

Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму

Netflix виправив повідомлення про "російського князя" Ярослава Мудрого

Як зігрітися у разі відсутності опалення вдома - поради експерта

У Раду внесли законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні

Як ввезти генератор без податків: роз’яснення Митниці

12 ноября 2022

Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО

Бенксі підтвердив, що він автор графіті у селищі Бородянка на Київщині

11 ноября 2022

Київ виключив російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної і загальної середньої освіти

На Київщині заборонили використання святкової ілюмінації

На базі порталу "Дія" запустили сайт проєкту єРобота

10 ноября 2022

В містах України розгорнуть мережу Starlink на випадок блекауту

Уряд Лукашенка визнав нацистським гасло "Жыве Беларусь"

8 ноября 2022

Проміжні вибори в США. Кого обирають і чому це важливо для України

Глобальна інфляція наближається до свого піку – голова МВФ

Футбольний клуб "Ліверпуль" виставили на продаж, сума угоди може сягнути $5 мільярдів

7 ноября 2022

"Потрібно потерпіти". В Укренерго заявили, що енергопостачання може бути стабілізоване вже наступного тижня

15 октября 2022

Вперше за всю історію незалежності Україну обрано головою Ради керуючих МВФ та Світового банку

Зеленский и Залужный вошли в список величайших украинцев всех времен

14 октября 2022

SpaceX Ілона Маска заявила, що більше не може фінансувати послуги Starlink для України

УЗ через півроку відновила залізничне сполучення з Краматорськом

Также в разделе

Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мит

— 22 декабря 2022 —

Укрпошта домовляється з національними поштовими операторами про прийом у своїх відділеннях генераторів та зарядних станцій для безмитної доставки в Україну.

Читать далее ⇒

Столтенберга можуть призначити головою МВФ

— 21 декабря 2022 —

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг може стати виконавчим директором Міжнародного валютного фонду.

Читать далее ⇒

Patriot і не тільки. США оголосили черговий пакет військової допомоги для України

— 21 декабря 2022 —

Сполучені Штати Америки (США) надають Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійде система протиракетної оборони Patriot.

Читать далее ⇒

"Україна" - найпопулярніше слово в публікаціях The New York Times за 2022 рік

— 4 декабря 2022 —

Як повідомляє сайт популярної американської соціальної мережі Reddit на сьогодні день слово «Україна» виявилося найуживанішим у газеті The New York Times у 2022 році.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Український Facebook та Instagram не модерують з Москви – Meta»

У Meta - материнській компанії Facebook та Instagram - 15 тисяч рецензентів контенту, з українським працюють українські модератори: модераторів, які працюють з Москви, "немає і ніколи не було".

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо

Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися

Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана

Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО

Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Глобальна інфляція наближається до свого піку – голова МВФ

SpaceX Ілона Маска заявила, що більше не може фінансувати послуги Starlink для України

Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

"Two belts їдуть в Україну!" Берінчик звернувся до фанів після перемоги над Менді

Усик відреагував на перемогу Ф'юрі над Чісорою

Футбольний клуб "Ліверпуль" виставили на продаж, сума угоди може сягнути $5 мільярдів

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

22 декабря 2022

Український Facebook та Instagram не модерують з Москви – Meta

Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мит

21 декабря 2022

Столтенберга можуть призначити головою МВФ

Patriot і не тільки. США оголосили черговий пакет військової допомоги для України

4 декабря 2022

"Україна" - найпопулярніше слово в публікаціях The New York Times за 2022 рік

Українці можуть отримати витяг про місце проживання через "Дію": інструкція

Переселенці можуть отримати нову допомогу: подробиці

"Two belts їдуть в Україну!" Берінчик звернувся до фанів після перемоги над Менді

Усик відреагував на перемогу Ф'юрі над Чісорою

3 декабря 2022

Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter

У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана

23 ноября 2022

Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму

Netflix виправив повідомлення про "російського князя" Ярослава Мудрого

Як зігрітися у разі відсутності опалення вдома - поради експерта

У Раду внесли законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні

Як ввезти генератор без податків: роз’яснення Митниці

12 ноября 2022

Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО

Бенксі підтвердив, що він автор графіті у селищі Бородянка на Київщині

11 ноября 2022

Київ виключив російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної і загальної середньої освіти

На Київщині заборонили використання святкової ілюмінації

На базі порталу "Дія" запустили сайт проєкту єРобота

10 ноября 2022

В містах України розгорнуть мережу Starlink на випадок блекауту

Уряд Лукашенка визнав нацистським гасло "Жыве Беларусь"

8 ноября 2022

Проміжні вибори в США. Кого обирають і чому це важливо для України

Глобальна інфляція наближається до свого піку – голова МВФ

Футбольний клуб "Ліверпуль" виставили на продаж, сума угоди може сягнути $5 мільярдів

7 ноября 2022

"Потрібно потерпіти". В Укренерго заявили, що енергопостачання може бути стабілізоване вже наступного тижня

15 октября 2022

Вперше за всю історію незалежності Україну обрано головою Ради керуючих МВФ та Світового банку

Зеленский и Залужный вошли в список величайших украинцев всех времен

14 октября 2022

SpaceX Ілона Маска заявила, що більше не може фінансувати послуги Starlink для України

УЗ через півроку відновила залізничне сполучення з Краматорськом

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top