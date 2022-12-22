Український Facebook та Instagram не модерують з Москви – Meta

У Meta - материнській компанії Facebook та Instagram - 15 тисяч рецензентів контенту, з українським працюють українські модератори: модераторів, які працюють з Москви, "немає і ніколи не було".

Про це Meta заявила у відповідь на запит Forbes.

У материнській компанії Facebook та Instagram розповіли, що питаннями безпеки загалом опікується 40 тисяч людей, із них 15 тисяч - рецензенти контенту.

У пресслужбі Meta зазначили, що їхні команди розташовані по всьому світу в різних часових поясах.

"Всупереч деяким міфам, у нас немає і ніколи не було модераторів, які працюють з Москви.

У нас там також немає і ніколи не було офісу", - відповіли у пресслужбі.

Зазначається, що регіональний офіс, що керує 28 країнами всього регіону Центральної та Східної Європи, включно з Україною, розташований у Варшаві.

"Для перевірки вмісту постів та скарг користувачів компанія використовує поєднання людської праці та технологій штучного інтелекту (AI). У цих командах працюють носії української мови, які розуміють локальний контекст.

Український контент, який потребує мовної та культурної експертизи, перевіряють українські модератори", - цитує видання відповідь Meta.

У Meta також заявили, що кількість скарг не вливає на рішення про видалення контенту.

Якщо допис не порушує правил і стандартів соцмережі, навіть велика кількість скарг не призведе до бану, стверджують в компанії.

З початку повномасштабної війни українські користувачі постійно стикаються з "антивоєнною" модерацією в соцмережах.

Пов’язані з війною та її наслідками сторінки й дописи у Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn систематично блокуються й видаляються, але самі компанії не розкривають точних алгоритмів модерації, пише Forbes.

"Незалежно від того, хто публікує вміст, ми не дозволяємо нічого, що суперечить нашій політиці. Ці правила глобальні", - відповіли у Meta.

Також зазначаэться, що на початку російського вторгнення в Україну Meta створила Центр спеціальних операцій (Special Operations Center) - компанія називає його ще однією лінією захисту від дезінформації, яка дає змогу швидше видаляти контент, який порушує стандарти й правила спільноти.

"Ми працюємо з понад 90 партнерами з перевірки фактів більш ніж 60 мовами, щоб переглядати й оцінювати точність вмісту", - відповіли в Meta.

У компанії заявили, що збільшили фінансування для українських партнерів із фактчеку, не уточнюючи їхню кількість та суми.

Повідомлялось, що соцмережа Facebook заблокувала допис командування Повітряних сил із привітанням генерал-лейтенанта Миколи Олещука воїнам радіотехнічних військ.

Як уточнив УП речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомлення було опубліковано о 6.10, а о 10.30 забанено. За цей час воно зібрало понад 200 репостів та тисячі переглядів.

Привітання було оприлюднене ще раз із кількома корективами. Зокрема формулювання "ефективної утилізації російської нечисті в повітрі!" замінене на утилізацію ворога, а фраза "здичавілого русского мира" на "руzzкого міра".

Facebook неодноразово банив пости зі згадуванням незаконної воєнної агресії Росіїйської Федерації.