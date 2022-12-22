Український Facebook та Instagram не модерують з Москви – Meta

|22 декабря 2022
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У Meta - материнській компанії Facebook та Instagram - 15 тисяч рецензентів контенту, з українським працюють українські модератори: модераторів, які працюють з Москви, "немає і ніколи не було".
Про це Meta заявила у відповідь на запит Forbes.
У материнській компанії Facebook та Instagram розповіли, що питаннями безпеки загалом опікується 40 тисяч людей, із них 15 тисяч - рецензенти контенту.
У пресслужбі Meta зазначили, що їхні команди розташовані по всьому світу в різних часових поясах.
"Всупереч деяким міфам, у нас немає і ніколи не було модераторів, які працюють з Москви.
У нас там також немає і ніколи не було офісу", - відповіли у пресслужбі.
Зазначається, що регіональний офіс, що керує 28 країнами всього регіону Центральної та Східної Європи, включно з Україною, розташований у Варшаві.
"Для перевірки вмісту постів та скарг користувачів компанія використовує поєднання людської праці та технологій штучного інтелекту (AI). У цих командах працюють носії української мови, які розуміють локальний контекст.
Український контент, який потребує мовної та культурної експертизи, перевіряють українські модератори", - цитує видання відповідь Meta.
У Meta також заявили, що кількість скарг не вливає на рішення про видалення контенту.
Якщо допис не порушує правил і стандартів соцмережі, навіть велика кількість скарг не призведе до бану, стверджують в компанії.
З початку повномасштабної війни українські користувачі постійно стикаються з "антивоєнною" модерацією в соцмережах.
Пов’язані з війною та її наслідками сторінки й дописи у Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn систематично блокуються й видаляються, але самі компанії не розкривають точних алгоритмів модерації, пише Forbes.
"Незалежно від того, хто публікує вміст, ми не дозволяємо нічого, що суперечить нашій політиці. Ці правила глобальні", - відповіли у Meta.
Також зазначаэться, що на початку російського вторгнення в Україну Meta створила Центр спеціальних операцій (Special Operations Center) - компанія називає його ще однією лінією захисту від дезінформації, яка дає змогу швидше видаляти контент, який порушує стандарти й правила спільноти.
"Ми працюємо з понад 90 партнерами з перевірки фактів більш ніж 60 мовами, щоб переглядати й оцінювати точність вмісту", - відповіли в Meta.
У компанії заявили, що збільшили фінансування для українських партнерів із фактчеку, не уточнюючи їхню кількість та суми.
Повідомлялось, що соцмережа Facebook заблокувала допис командування Повітряних сил із привітанням генерал-лейтенанта Миколи Олещука воїнам радіотехнічних військ.
Як уточнив УП речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомлення було опубліковано о 6.10, а о 10.30 забанено. За цей час воно зібрало понад 200 репостів та тисячі переглядів.
Привітання було оприлюднене ще раз із кількома корективами. Зокрема формулювання "ефективної утилізації російської нечисті в повітрі!" замінене на утилізацію ворога, а фраза "здичавілого русского мира" на "руzzкого міра".
Facebook неодноразово банив пости зі згадуванням незаконної воєнної агресії Росіїйської Федерації.
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• У Раду внесли законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні
• Як ввезти генератор без податків: роз’яснення Митниці
12 ноября 2022
• Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО
• Бенксі підтвердив, що він автор графіті у селищі Бородянка на Київщині
11 ноября 2022
• Київ виключив російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної і загальної середньої освіти
• На Київщині заборонили використання святкової ілюмінації
• На базі порталу "Дія" запустили сайт проєкту єРобота
10 ноября 2022
• В містах України розгорнуть мережу Starlink на випадок блекауту
• Уряд Лукашенка визнав нацистським гасло "Жыве Беларусь"
8 ноября 2022
• Проміжні вибори в США. Кого обирають і чому це важливо для України
• Глобальна інфляція наближається до свого піку – голова МВФ
• Футбольний клуб "Ліверпуль" виставили на продаж, сума угоди може сягнути $5 мільярдів
7 ноября 2022
• "Потрібно потерпіти". В Укренерго заявили, що енергопостачання може бути стабілізоване вже наступного тижня
15 октября 2022
• Вперше за всю історію незалежності Україну обрано головою Ради керуючих МВФ та Світового банку
• Зеленский и Залужный вошли в список величайших украинцев всех времен
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• SpaceX Ілона Маска заявила, що більше не може фінансувати послуги Starlink для України
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У Meta - материнській компанії Facebook та Instagram - 15 тисяч рецензентів контенту, з українським працюють українські модератори: модераторів, які працюють з Москви, "немає і ніколи не було".