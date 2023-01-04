Хорватія стала 20-им членом єврозони

|4 января 2023
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Хорватія з 1 січня 2023 року офіційно приєдналась до єврозони, ставши двадцятим її членом.
Відсьогодні в Хорватії євро стає офіційною валютою, яка має поступово замінити хорватську куну. Відповідно до місцевого законодавства, куна буде поступово виходити з обігу до 31 липня 2023 року.
З вересня 2022 року в країні почався перехід на ціни на товари в євро, причому в цінниках вказувались ціни і в євро, і в кунах. А в листопаді хорватський парламент схвалив перший в історії бюджет у євро.
Міністр фінансів Хорватії Марко Приморац тоді пояснював, що запровадження євро "зміцнить нашу економіку, стане якорем стабільності, зробить нас більш стійкими й захищеними від зовнішніх шоків і криз, а також сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату".
Нагадаємо, в середині червня група міністрів фінансів єврозони рекомендувала прийняти Хорватію як 20-го члена єврозони. Після цього на червневому саміті "зелене світло" для запровадження євро у Хорватії дали лідери ЄС.
Остаточне рішення ухвалила Рада міністрів економіки та фінансів країн ЄС, яка 12 липня затвердила рішення про приєднання Хорватії до єврозони з 1 січня 2023 року. Обмінний курс становитиме один євро до 7,53450 хорватської куни.
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3 января 2023
• В 2022 году более 63% экспорта Украины составила торговля со странами ЕС
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• Уряд скасував аукціони на Prozorro до кінця війни через відключення світла
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• Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму
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• Як зігрітися у разі відсутності опалення вдома - поради експерта
• У Раду внесли законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні
• Як ввезти генератор без податків: роз’яснення Митниці
12 ноября 2022
• Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО
• Бенксі підтвердив, що він автор графіті у селищі Бородянка на Київщині
11 ноября 2022
• Київ виключив російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної і загальної середньої освіти
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Комментарии к статье «Хорватія стала 20-им членом єврозони»
Хорватія з 1 січня 2023 року офіційно приєдналась до єврозони, ставши двадцятим її членом.