Хорватія стала 20-им членом єврозони

Хорватія з 1 січня 2023 року офіційно приєдналась до єврозони, ставши двадцятим її членом.

Відсьогодні в Хорватії євро стає офіційною валютою, яка має поступово замінити хорватську куну. Відповідно до місцевого законодавства, куна буде поступово виходити з обігу до 31 липня 2023 року.

З вересня 2022 року в країні почався перехід на ціни на товари в євро, причому в цінниках вказувались ціни і в євро, і в кунах. А в листопаді хорватський парламент схвалив перший в історії бюджет у євро.

Міністр фінансів Хорватії Марко Приморац тоді пояснював, що запровадження євро "зміцнить нашу економіку, стане якорем стабільності, зробить нас більш стійкими й захищеними від зовнішніх шоків і криз, а також сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату".

Нагадаємо, в середині червня група міністрів фінансів єврозони рекомендувала прийняти Хорватію як 20-го члена єврозони. Після цього на червневому саміті "зелене світло" для запровадження євро у Хорватії дали лідери ЄС.

Остаточне рішення ухвалила Рада міністрів економіки та фінансів країн ЄС, яка 12 липня затвердила рішення про приєднання Хорватії до єврозони з 1 січня 2023 року. Обмінний курс становитиме один євро до 7,53450 хорватської куни.