Повісток у "Дії" не буде, робота йде над цифровим посвідченням ветерана, - Федоров

|13 февраля 2023
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Мінцифра не планує запроваджувати нові сервіси у "Дії", щоб відправляти повістки. Над цифровим військовим квитком для українців призовного віку міністерство також не працює.
Про це РБК-Україна в інтерв’ю розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Є ще багато проблем, які потрібно вирішити, і я вважаю, що цими проблемами треба займатися. Тому повісток в "Дії" не буде, а над іншими сервісами (для військових, - ред.) бувають різні обговорення, але нічого немає в роботі", - сказав міністр.
За його словами, зараз Мінцифра та Міноборони пропрацьовують цифрове посвідчення ветерана і можливість отримувати сервіси онлайн для ветеранів.
Ще один проект, який стосується військової сфери - трансформація військово-лікарських комісій (ВЛК).
"Це комісії, через які проходять ветерани, які отримали поранення на полі бою. І зараз там є нелюдська бюрократія, так не можна ставитися до ветеранів. Тому ми допомагаємо цифровізуати цей напрямок, впровадити медичні електронні системи в госпіталях", - пояснив Федоров.
Зараз, як відзначив міністр, йде активна робота, щоб у проекті по ВЛК досягти швидкого результату в найближчі півроку.
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12 февраля 2023
• Хто вважається колаборантом: роз'яснення поліції
• Кількість жертв землетрусів на Близькому Сході перевалила за 35 тисяч
5 февраля 2023
• Безкоштовна обов’язкова евакуація з Донецької області: куди звертатися
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• Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС
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31 января 2023
• "Армія відновлення": безробітним виплатили понад 30 мільйонів
• Британія віддасть Україні гроші Абрамовича від продажу Челсі
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• Срочная заправка картриджей для принтеров
• Обмін лампочок через "Дію". Як подати заявку: покрокова інструкція
4 января 2023
• Хорватія стала 20-им членом єврозони
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• В Україні планують побудувати децентралізовану енергосистему
• Як отримати рецепт від лікаря без світла: пояснення МОЗ
3 января 2023
• В 2022 году более 63% экспорта Украины составила торговля со странами ЕС
• Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ
• Уряд скасував аукціони на Prozorro до кінця війни через відключення світла
22 декабря 2022
• Український Facebook та Instagram не модерують з Москви – Meta
• Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мит
21 декабря 2022
• Столтенберга можуть призначити головою МВФ
• Patriot і не тільки. США оголосили черговий пакет військової допомоги для України
4 декабря 2022
• "Україна" - найпопулярніше слово в публікаціях The New York Times за 2022 рік
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Комментарии к статье «Повісток у "Дії" не буде, робота йде над цифровим посвідченням ветерана, - Федоров»
Мінцифра не планує запроваджувати нові сервіси у "Дії", щоб відправляти повістки. Над цифровим військовим квитком для українців призовного віку міністерство також не працює.