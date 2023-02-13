 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Повісток у "Дії" не буде, робота йде над цифровим посвідченням ветерана, - Федоров
13 февраля 2023 Просмотров: 45 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Мінцифра не планує запроваджувати нові сервіси у "Дії", щоб відправляти повістки. Над цифровим військовим квитком для українців призовного віку міністерство також не працює.

Про це РБК-Україна в інтерв’ю розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Є ще багато проблем, які потрібно вирішити, і я вважаю, що цими проблемами треба займатися. Тому повісток в "Дії" не буде, а над іншими сервісами (для військових, - ред.) бувають різні обговорення, але нічого немає в роботі", - сказав міністр.

За його словами, зараз Мінцифра та Міноборони пропрацьовують цифрове посвідчення ветерана і можливість отримувати сервіси онлайн для ветеранів.

Ще один проект, який стосується військової сфери - трансформація військово-лікарських комісій (ВЛК).

"Це комісії, через які проходять ветерани, які отримали поранення на полі бою. І зараз там є нелюдська бюрократія, так не можна ставитися до ветеранів. Тому ми допомагаємо цифровізуати цей напрямок, впровадити медичні електронні системи в госпіталях", - пояснив Федоров.

Зараз, як відзначив міністр, йде активна робота, щоб у проекті по ВЛК досягти швидкого результату в найближчі півроку.

По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

13 февраля 2023

Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками

Компенсація за пошкоджене житло: як правильно зафіксувати руйнування

Сума вкладів фізосіб у банках перевищила 1 трильйон – Фонд гарантування

Повісток у "Дії" не буде, робота йде над цифровим посвідченням ветерана, - Федоров

Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні

В Україні скасували цьогорічне ДПА для учнів 4 й 9 класів

12 февраля 2023

Хто вважається колаборантом: роз'яснення поліції

Кількість жертв землетрусів на Близькому Сході перевалила за 35 тисяч

5 февраля 2023

Безкоштовна обов’язкова евакуація з Донецької області: куди звертатися

Як отримати пенсію на окупованих територіях: поради українцям

Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС

Австрійський ринок праці повністю відкривається для українських біженців

У "Дії" з'явилася можливість оформити виписку про місце проживання

31 января 2023

"Армія відновлення": безробітним виплатили понад 30 мільйонів

Британія віддасть Україні гроші Абрамовича від продажу Челсі

У Німеччині можуть повернути термінову військову службу

Срочная заправка картриджей для принтеров

Обмін лампочок через "Дію". Як подати заявку: покрокова інструкція

4 января 2023

Хорватія стала 20-им членом єврозони

Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України

В Україні планують побудувати децентралізовану енергосистему

Разновидности раций

Як отримати рецепт від лікаря без світла: пояснення МОЗ

3 января 2023

В 2022 году более 63% экспорта Украины составила торговля со странами ЕС

Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ

Уряд скасував аукціони на Prozorro до кінця війни через відключення світла

22 декабря 2022

Український Facebook та Instagram не модерують з Москви – Meta

Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мит

21 декабря 2022

Столтенберга можуть призначити головою МВФ

Patriot і не тільки. США оголосили черговий пакет військової допомоги для України

4 декабря 2022

"Україна" - найпопулярніше слово в публікаціях The New York Times за 2022 рік

Также в разделе

Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками

— 13 февраля 2023 —

Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав, що Ілля Рєпін та Іван Айвазовський є українськими художниками. Як повідомляє «Укрінформ», про це свідчать підписи під їхніми роботами на сайті музею.

Читать далее ⇒

Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні

— 13 февраля 2023 —

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що система супутникового зв'язку Starlink продовжує працювати на лінії фронту в Україні. Однак він побоюється "ескалації конфлікту".

Читать далее ⇒

В Україні скасували цьогорічне ДПА для учнів 4 й 9 класів

— 13 февраля 2023 —

В Україні цьогоріч скасували ДПА для учнів 4 й 9 класів з метою збереження життя й здоров'я учнів.

Читать далее ⇒

Хто вважається колаборантом: роз'яснення поліції

— 12 февраля 2023 —

Не всі люди, які проживають на тимчасово окупованій території України, підпадають під категорію "колаборант". У поліції пояснили, які дії можуть стати приводом для розслідування участі людини в колабораційній діяльності.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Повісток у "Дії" не буде, робота йде над цифровим посвідченням ветерана, - Федоров»

Мінцифра не планує запроваджувати нові сервіси у "Дії", щоб відправляти повістки. Над цифровим військовим квитком для українців призовного віку міністерство також не працює.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо

Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися

Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана

Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО

Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Компенсація за пошкоджене житло: як правильно зафіксувати руйнування

Сума вкладів фізосіб у банках перевищила 1 трильйон – Фонд гарантування

Як отримати пенсію на окупованих територіях: поради українцям

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Британія віддасть Україні гроші Абрамовича від продажу Челсі

"Two belts їдуть в Україну!" Берінчик звернувся до фанів після перемоги над Менді

Усик відреагував на перемогу Ф'юрі над Чісорою

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

13 февраля 2023

Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками

Компенсація за пошкоджене житло: як правильно зафіксувати руйнування

Сума вкладів фізосіб у банках перевищила 1 трильйон – Фонд гарантування

Повісток у "Дії" не буде, робота йде над цифровим посвідченням ветерана, - Федоров

Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні

В Україні скасували цьогорічне ДПА для учнів 4 й 9 класів

12 февраля 2023

Хто вважається колаборантом: роз'яснення поліції

Кількість жертв землетрусів на Близькому Сході перевалила за 35 тисяч

5 февраля 2023

Безкоштовна обов’язкова евакуація з Донецької області: куди звертатися

Як отримати пенсію на окупованих територіях: поради українцям

Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС

Австрійський ринок праці повністю відкривається для українських біженців

У "Дії" з'явилася можливість оформити виписку про місце проживання

31 января 2023

"Армія відновлення": безробітним виплатили понад 30 мільйонів

Британія віддасть Україні гроші Абрамовича від продажу Челсі

У Німеччині можуть повернути термінову військову службу

Срочная заправка картриджей для принтеров

Обмін лампочок через "Дію". Як подати заявку: покрокова інструкція

4 января 2023

Хорватія стала 20-им членом єврозони

Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України

В Україні планують побудувати децентралізовану енергосистему

Разновидности раций

Як отримати рецепт від лікаря без світла: пояснення МОЗ

3 января 2023

В 2022 году более 63% экспорта Украины составила торговля со странами ЕС

Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ

Уряд скасував аукціони на Prozorro до кінця війни через відключення світла

22 декабря 2022

Український Facebook та Instagram не модерують з Москви – Meta

Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мит

21 декабря 2022

Столтенберга можуть призначити головою МВФ

Patriot і не тільки. США оголосили черговий пакет військової допомоги для України

4 декабря 2022

"Україна" - найпопулярніше слово в публікаціях The New York Times за 2022 рік

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top