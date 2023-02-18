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Бездумная исполнительность

Як переселенцям отримати безоплатне лікування та медичні препарати: інструкція
18 февраля 2023 Просмотров: 46 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Наразі в Україні діє спрощений доступ громадян до первинної медичної допомоги. Це зроблено для того, аби переселенці мали можливість отримати безоплатне лікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Внутрішні переселенці можуть бути прийняті у будь-якому медзакладі, якщо він здатен забезпечити необхідне лікування. Також ВПО мають право на безкоштовні ліки при перебуванні у стаціонарі або в межах програми "Доступні ліки", - йдеться у повідомленні.

По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Як переселенцям отримати безоплатне лікування та медичні препарати: інструкція»

Наразі в Україні діє спрощений доступ громадян до первинної медичної допомоги. Це зроблено для того, аби переселенці мали можливість отримати безоплатне лікування.

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