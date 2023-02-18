|18 февраля 2023
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Наразі в Україні діє спрощений доступ громадян до первинної медичної допомоги. Це зроблено для того, аби переселенці мали можливість отримати безоплатне лікування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Внутрішні переселенці можуть бути прийняті у будь-якому медзакладі, якщо він здатен забезпечити необхідне лікування. Також ВПО мають право на безкоштовні ліки при перебуванні у стаціонарі або в межах програми "Доступні ліки", - йдеться у повідомленні.
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• Цього року виплати для переселенців будуть автоматично подовжені – Шмигаль
• ChatGPT запрацював в Україні. На що здатний чат-бот і як ним користуватися
• Як переселенцям отримати безоплатне лікування та медичні препарати: інструкція
13 февраля 2023
• Компенсація за пошкоджене житло: як правильно зафіксувати руйнування
• Сума вкладів фізосіб у банках перевищила 1 трильйон – Фонд гарантування
• Повісток у "Дії" не буде, робота йде над цифровим посвідченням ветерана, - Федоров
• Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні
• В Україні скасували цьогорічне ДПА для учнів 4 й 9 класів
12 февраля 2023
• В Україні запустили всі 9 блоків АЕС для зменшення відключень світла, – "Енергоатом"
• Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками
• Хто вважається колаборантом: роз'яснення поліції
• Кількість жертв землетрусів на Близькому Сході перевалила за 35 тисяч
5 февраля 2023
• Безкоштовна обов’язкова евакуація з Донецької області: куди звертатися
• Як отримати пенсію на окупованих територіях: поради українцям
• Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС
• Австрійський ринок праці повністю відкривається для українських біженців
• У "Дії" з'явилася можливість оформити виписку про місце проживання
31 января 2023
• "Армія відновлення": безробітним виплатили понад 30 мільйонів
• Британія віддасть Україні гроші Абрамовича від продажу Челсі
• У Німеччині можуть повернути термінову військову службу
• Срочная заправка картриджей для принтеров
• Обмін лампочок через "Дію". Як подати заявку: покрокова інструкція
4 января 2023
• Хорватія стала 20-им членом єврозони
• Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України
• В Україні планують побудувати децентралізовану енергосистему
• Як отримати рецепт від лікаря без світла: пояснення МОЗ
3 января 2023
• В 2022 году более 63% экспорта Украины составила торговля со странами ЕС
• Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ
• Уряд скасував аукціони на Prozorro до кінця війни через відключення світла
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Комментарии к статье «Як переселенцям отримати безоплатне лікування та медичні препарати: інструкція»
Наразі в Україні діє спрощений доступ громадян до первинної медичної допомоги. Це зроблено для того, аби переселенці мали можливість отримати безоплатне лікування.