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Бездумная исполнительность

ChatGPT запрацював в Україні. На що здатний чат-бот і як ним користуватися
18 февраля 2023 Просмотров: 35 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

З 18 лютого 2023 року користувачам в Україні став доступний чат-бот із штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI. Причому з підтримкою української мови.

Це чат-бот, що є статистичною моделлю мови, оптимізованою для ведення діалогів. ChatGPT створювався на суперкомп'ютері, його навчали за допомогою масивів тексту з інтернету та системи навчання із підкріпленням на основі зворотного зв'язку з людиною.

Розробники з компанії OpenAI, одним із засновників якої був Ілон Маск, позиціонують ChatGPT як просту у використанні і людяну систему штучного інтелекту.

Ще минулого року аналітики Bloomberg зазначали, що новий чат-бот відрізняється від інших нейромереж тим, що може виконувати завдання з різних галузей - від написання базового програмного коду та фінансового аналізу до прогнозів та персональних порад. Крім того, ChatGPT запам'ятовує деталі діалогу з користувачем та уникає спірних тем.

З моменту релізу у грудні 2022 року кількість користувачів перевищила 100 млн.

Скільки коштує?

ChatGPT працює як чат у діалоговому вікні на сайті OpenAI. Для безкоштовного доступу потрібно зареєструватися та пройти верифікацію за українським номером телефону. Після реєстрації користувача просять не ділитися з ботом особистою інформацією, а також попереджають, що він працює у тестовому режимі та може генерувати неправильні відповіді.

На початку лютого розробники оголосили про запуск передплати ChatGPT Plus вартістю 20 доларів на місяць. Поки що вона працює тільки в США.

Платний доступ передбачає:

  • доступ до ChatGPT у будь-який час
  • швидший час відгуку
  • пріоритетний тест нових функцій

Що слід врахувати під час роботи з ChatGPT

Нейромережа іноді дає неправильні чи безглузді відповіді, які звучать правдоподібно. Чат-бот також чутливий до спроб ввести той самий запит або до зміни формулювання.

Розробники наголошують, що ChatGPT може зловживати певними фразами через упередженість "співрозмовника". І, як правило, не ставить уточнюючі питання, а припускає, що саме хоче від нього користувач.

Крім того, він має вбудований механізм модерації для блокування небезпечного контенту, але потенційно його можна обійти. Також слід зважати на те, що штучний інтелект має обмежені знання про те, що відбувалося після 2021 року. А також уникає відповіді на запитання про конкретних людей та події.

Чому ChatGPT був недоступний в Україні

За словами віце-прем'єра з питань цифрової трансформації Михайла Федерова, Україну тільки зараз вивели зі списку країн, у яких заблоковано цей чат-бот.

"Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих Росією територіях. Щоб вороги не використовували його для антиукраїнської пропаганди. Адже ChatGPT добре володіє українською, на відміну від росіян", - зазначив він.

До цього в січні стало відомо, що компанія OpenAI обмежила доступ до своїх продуктів для українців, щоб не порушувати санкції проти Росії через окупацію Криму та Донбасу. І на той момент не було механізму, як працювати в Україні, відрізавши непідконтрольні території.

По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «ChatGPT запрацював в Україні. На що здатний чат-бот і як ним користуватися»

З 18 лютого 2023 року користувачам в Україні став доступний чат-бот із штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI. Причому з підтримкою української мови.

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