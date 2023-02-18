ChatGPT запрацював в Україні. На що здатний чат-бот і як ним користуватися

|18 февраля 2023
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З 18 лютого 2023 року користувачам в Україні став доступний чат-бот із штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI. Причому з підтримкою української мови.
Це чат-бот, що є статистичною моделлю мови, оптимізованою для ведення діалогів. ChatGPT створювався на суперкомп'ютері, його навчали за допомогою масивів тексту з інтернету та системи навчання із підкріпленням на основі зворотного зв'язку з людиною.
Розробники з компанії OpenAI, одним із засновників якої був Ілон Маск, позиціонують ChatGPT як просту у використанні і людяну систему штучного інтелекту.
Ще минулого року аналітики Bloomberg зазначали, що новий чат-бот відрізняється від інших нейромереж тим, що може виконувати завдання з різних галузей - від написання базового програмного коду та фінансового аналізу до прогнозів та персональних порад. Крім того, ChatGPT запам'ятовує деталі діалогу з користувачем та уникає спірних тем.
З моменту релізу у грудні 2022 року кількість користувачів перевищила 100 млн.
ChatGPT працює як чат у діалоговому вікні на сайті OpenAI. Для безкоштовного доступу потрібно зареєструватися та пройти верифікацію за українським номером телефону. Після реєстрації користувача просять не ділитися з ботом особистою інформацією, а також попереджають, що він працює у тестовому режимі та може генерувати неправильні відповіді.
На початку лютого розробники оголосили про запуск передплати ChatGPT Plus вартістю 20 доларів на місяць. Поки що вона працює тільки в США.
Платний доступ передбачає:
Нейромережа іноді дає неправильні чи безглузді відповіді, які звучать правдоподібно. Чат-бот також чутливий до спроб ввести той самий запит або до зміни формулювання.
Розробники наголошують, що ChatGPT може зловживати певними фразами через упередженість "співрозмовника". І, як правило, не ставить уточнюючі питання, а припускає, що саме хоче від нього користувач.
Крім того, він має вбудований механізм модерації для блокування небезпечного контенту, але потенційно його можна обійти. Також слід зважати на те, що штучний інтелект має обмежені знання про те, що відбувалося після 2021 року. А також уникає відповіді на запитання про конкретних людей та події.
За словами віце-прем'єра з питань цифрової трансформації Михайла Федерова, Україну тільки зараз вивели зі списку країн, у яких заблоковано цей чат-бот.
"Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих Росією територіях. Щоб вороги не використовували його для антиукраїнської пропаганди. Адже ChatGPT добре володіє українською, на відміну від росіян", - зазначив він.
До цього в січні стало відомо, що компанія OpenAI обмежила доступ до своїх продуктів для українців, щоб не порушувати санкції проти Росії через окупацію Криму та Донбасу. І на той момент не було механізму, як працювати в Україні, відрізавши непідконтрольні території.
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• ChatGPT запрацював в Україні. На що здатний чат-бот і як ним користуватися
• Як переселенцям отримати безоплатне лікування та медичні препарати: інструкція
13 февраля 2023
• Компенсація за пошкоджене житло: як правильно зафіксувати руйнування
• Сума вкладів фізосіб у банках перевищила 1 трильйон – Фонд гарантування
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12 февраля 2023
• В Україні запустили всі 9 блоків АЕС для зменшення відключень світла, – "Енергоатом"
• Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками
• Хто вважається колаборантом: роз'яснення поліції
• Кількість жертв землетрусів на Близькому Сході перевалила за 35 тисяч
5 февраля 2023
• Безкоштовна обов’язкова евакуація з Донецької області: куди звертатися
• Як отримати пенсію на окупованих територіях: поради українцям
• Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС
• Австрійський ринок праці повністю відкривається для українських біженців
• У "Дії" з'явилася можливість оформити виписку про місце проживання
31 января 2023
• "Армія відновлення": безробітним виплатили понад 30 мільйонів
• Британія віддасть Україні гроші Абрамовича від продажу Челсі
• У Німеччині можуть повернути термінову військову службу
• Срочная заправка картриджей для принтеров
• Обмін лампочок через "Дію". Як подати заявку: покрокова інструкція
4 января 2023
• Хорватія стала 20-им членом єврозони
• Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України
• В Україні планують побудувати децентралізовану енергосистему
• Як отримати рецепт від лікаря без світла: пояснення МОЗ
3 января 2023
• В 2022 году более 63% экспорта Украины составила торговля со странами ЕС
• Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ
• Уряд скасував аукціони на Prozorro до кінця війни через відключення світла
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З 18 лютого 2023 року користувачам в Україні став доступний чат-бот із штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI. Причому з підтримкою української мови.