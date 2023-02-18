Наприкінці зими Україна знайшла чим замістити технічну сіль "Артемсолі" для посипання доріг

У морський порт Ізмаїл прибуло судно з Єгипту, яке доставило технічну сіль для потреб української дорожньої галузі. Про це повідомляє пресслужба ДП "Адміністрація морських портів України".

"Спільними зусиллями разом з Міністерством інфраструктури і підпорядкованими йому відомствами – АМПУ і Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, вдалося організувати постачання технічної солі з Арабської Республіки Єгипет", - розповів керівник ДП "АМПУ" Олексій Востріков.

Він зазначив, що перші судна та баржі з технічною сіллю прийняв порт Ізмаїл. Ця сіль украй необхідна для забезпечення постійного проїзду дорогами загального користування при настанні зимової негоди та ожеледиці.

У середньому за холодний сезон в Україні фіксується близько 50 переходів через нуль градусів, а це один із вагомих факторів для належного утримання доріг у зимовий період.

З практичної точки зору, перехід через нуль означає, що сніг чи лід тануть, а потім знову намерзають чи випадають. Перехід через нуль є однією з важливих причин руйнування дорожнього покриття. Спочатку тала вода потрапляє у пори асфальту. А потім, коли вона знову перетворюється на лід, то розширюється, руйнуючи його структуру та ще сильніше збільшуючи пори.

Зазвичай у розпорядженні дорожників є піскорозкидачі, навантажувальна техніка, трактори, автогрейдери, роторні снігоочищувачі, солерозподілювачі, бульдозери, а також навісне обладнання.

Другим ключовим компонентом є заготівля реагентів. Зокрема це технічна сіль і пісок.

Потреби у солі значні - на тисячу кілометрів доріг вони становлять близько 6 тис. тонн. Тобто, на утримання тисячі кілометрів дорожники до війни витрачали близько 15 млн грн.

А загалом у зимовий сезон на утримання доріг витрачалося близько 1,5 млрд грн.