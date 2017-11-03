«Дело о горящих шинах»: суд над Василием Хоменко перенесли на неделю

|2 ноября 2017
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Утром 1 ноября возле здания Славянского горрайонного суда, где должно было состояться слушание дела о поджоге покрышек во дворе ООШ № 10, собрались несколько десятков активистов. С собой они принесли несколько покрышек, которые демонстративно сложили у входа в учреждение.
Напомним, что инцидент с поджогом шин в школьном дворе произошел в конце августа, после того, как профком педагогов отказался увольнять осужденного за организацию незаконного референдума учителя Андрея Шалду. Протестуя против такого решения, активисты подожгли покрышки. По данному факту администрация учебного учреждения написала заявление в горотдел полиции, где составили административный протокол о мелком хулиганстве. Подозреваемый в этом деянии председатель общественной организации «Слов`янська січ» Василий Хоменко с данной трактовкой категорически несогласен, утверждая, что таким образом полиция пытается придать акции социального протеста вид хулиганского поступка, а активного общественного деятеля выставить заурядным мелким хулиганом.
Что касается судебного заседания, то в назначенный день оно не состоялось, поскольку на него не прибыл составлявший протокол сотрудник полиции. Следующее заседание назначено на 7 ноября. Дата примечательна тем, что в этот же день в суде будет рассматриваться иск Андрея Шалды, который опротестовывает решение гороо о его увольнении. По словам активистов, через неделю они снова придут к зданию суда – ведь поводов для этого у них будет сразу два.
После того, как стало известно о переносе судебного слушания, группа поддержки переместилась под городскую прокуратуру, не забыв прихватить с собой и покрышки. Здесь участников акции встретили вооруженные автоматами правоохранители, чуть позже подъехала пожарная машина. По требованию протестующих, к ним вышел прокурор Владимир Шилов, которому собравшиеся активисты высказали претензии по поводу неэффективной работы органа и игнорирования подаваемых активистами заявлений. Поскольку разговор со всеми сразу оказался невозможен, Владимир Шилов предложил пройти в его кабинет нескольким представителям общественности, которые смогут конкретно сформулировать суть предъявляемых требований. После непродолжительного общения с прокурором активисты покинули здание.
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2 ноября 2017
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• В «Теплице» прошел инклюзивный арт-фестиваль
• Славянский МРЦПО получил «золото» на международной образовательной выставке
• В конкурсе «Северский Донец - глазами молодежи» приняли участие 1500 работ
• В Славянске почтили память освободителей Украины
1 ноября 2017
• Первый наблюдательный совет появится при «Славгорводоканале». Но нескоро
• В новом году «Славгорводоканал» повышает тарифы
• Прокуратура требует временно закрыть славянские ООШ №16 и №20
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• На проблемном перекрестке поставят новые светофоры
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Комментарии к статье ««Дело о горящих шинах»: суд над Василием Хоменко перенесли на неделю»
Утром 1 ноября возле здания Славянского горрайонного суда, где должно было состояться слушание дела о поджоге покрышек во дворе ООШ № 10, собрались несколько десятков активистов. С собой они принесли несколько покрышек, которые демонстративно сложили у входа в учреждение.