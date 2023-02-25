В Україні відновили програму кредитування "Рука допомоги": як вона працює

|25 февраля 2023
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В Україні поновлено кредити непрацюючим громадянам з малозабезпечених сімей на початок чи розвиток власної справи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики.
Суть програми полягає у тому, що непрацюючі працездатні особи з числа членів малозабезпеченої сім’ї можуть отримати одноразову безвідсоткову поворотну допомогу у розмірі до 100,5 тисяч гривень для відкриття чи розвитку власного бізнесу.
Такий безвідсотковий кредит від держави надається строком на 3 роки.
Повернути допомогу боржник може у два способи:
Щоб скористатися програмою, необхідно подати до створеної при Центрі зайнятості Комісії з питань надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї наступні документи:
Комісія розгляне документи і надішле претенденту письмове повідомлення про прийняте рішення.
Нагадаємо, Міністерство соціальної політики пропонує по-новому призначати субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Це здійснюватиметься через Пенсійний фонд України, що є необхідним, в першу чергу, для переселенців.
Також продовжать виплачувати допомогу для переселенців, які були змушені залишити свої будинки через бойові дії. Але сума залишиться незмінною - 2 000 гривень або ж 3 000 гривень - для дітей та осіб з інвалідністю.
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Приветствую, гость! Вход
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18 февраля 2023
• Наприкінці зими Україна знайшла чим замістити технічну сіль "Артемсолі" для посипання доріг
• Цього року виплати для переселенців будуть автоматично подовжені – Шмигаль
• ChatGPT запрацював в Україні. На що здатний чат-бот і як ним користуватися
• Як переселенцям отримати безоплатне лікування та медичні препарати: інструкція
13 февраля 2023
• Компенсація за пошкоджене житло: як правильно зафіксувати руйнування
• Сума вкладів фізосіб у банках перевищила 1 трильйон – Фонд гарантування
• Повісток у "Дії" не буде, робота йде над цифровим посвідченням ветерана, - Федоров
• Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні
• В Україні скасували цьогорічне ДПА для учнів 4 й 9 класів
12 февраля 2023
• В Україні запустили всі 9 блоків АЕС для зменшення відключень світла, – "Енергоатом"
• Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками
• Хто вважається колаборантом: роз'яснення поліції
• Кількість жертв землетрусів на Близькому Сході перевалила за 35 тисяч
5 февраля 2023
• Безкоштовна обов’язкова евакуація з Донецької області: куди звертатися
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• Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС
• Австрійський ринок праці повністю відкривається для українських біженців
• У "Дії" з'явилася можливість оформити виписку про місце проживання
31 января 2023
• "Армія відновлення": безробітним виплатили понад 30 мільйонів
• Британія віддасть Україні гроші Абрамовича від продажу Челсі
• У Німеччині можуть повернути термінову військову службу
• Срочная заправка картриджей для принтеров
• Обмін лампочок через "Дію". Як подати заявку: покрокова інструкція
4 января 2023
• Хорватія стала 20-им членом єврозони
• Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України
• В Україні планують побудувати децентралізовану енергосистему
• Як отримати рецепт від лікаря без світла: пояснення МОЗ
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• В 2022 году более 63% экспорта Украины составила торговля со странами ЕС
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В Україні поновлено кредити непрацюючим громадянам з малозабезпечених сімей на початок чи розвиток власної справи.