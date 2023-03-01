 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Індексація пенсій у березні: у постанову Кабміну внесли зміни
1 марта 2023 Просмотров: 45 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

З 1 липня будуть проіндексовані пенсії, які раніше до індексації не призначалися. За винятком однієї категорії.

Проєкт постанови Кабміну, яка визначає механізм індексації пенсії в березні 2023 року, було підкореговано в останній момент. 

По-перше, уточнено, що індексація становитиме 19,7% показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.

Це торкнеться 5,2 мільйона «цивільних» пенсіонерів.

Ще у 4,2 мільйона осіб пенсії зростуть у звʼязку зі збільшенням (на 19,7%) фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат. Їх індексують вперше й зростання становитиме від 420 до 520 грн.

Для півмільйона пенсіонерів силових відомств виплати також проіндексують на вже згадані 19,7%.

По-друге, чого зовсім не очікували — з 1 липня будуть проіндексовані на все ті ж 19,7% спеціальні пенсії для 22,7 тисячі науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

Загалом індексацію проведуть тим, хто отримує пенсії страхові. А це пенсії за віком, за інвалідністю, у зв'язку з втратою годувальника, за вислугу років. Тобто всі, кому призначені виплати згідно з Законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Однак вона торкнеться й тих, кому пенсії призначено за так званими військовим і чорнобильським законами. У Пенсійному фонді пояснюють, що мінімальні розміри пенсій чорнобильцям, які мають інвалідність і є учасниками ліквідації аварії на ЧАЕС, будуть обов'язково перераховані, оскільки мінімальний розмір цих виплат залежить від середньої заробітної плати за попередній рік.

А ось тих громадян, які отримують спеціальні пенсії, втішити нічим. Для них індексації як не було, так і не буде. Щоправда, її проведуть після закінчення воєнного стану. Уряд уже навіть схвалив відповідну постанову щодо індексації пенсій, призначених за спеціальними законами, яка набуде чинності з наступного місяця після закінчення воєнного стану.

Нагадаємо, суть запланованої індексації полягає в частковому осучасненні раніше призначених пенсій. Цьогоріч індексація торкнеться понад 10 мільйонів українців і сягне 20%.

Слід зазначити, що її проведуть для всіх категорій пенсіонерів, хоча в чинному законодавстві передбачалося підвищення пенсій тільки тим категоріям, у кого пенсія вища за мінімальну.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

1 марта 2023

Обіг грального бізнесу в Україні сягає 15 мільярдів на місяць

Індексація пенсій у березні: у постанову Кабміну внесли зміни

28 февраля 2023

Ротань прокоментував своє призначення на посаду наставника збірної України

Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади Росії на енергомережі України

Росія популяризує в Україні субкультуру "Редан". Поліція дала поради батькам

25 февраля 2023

У Міненерго припускають, що невдовзі ліміти для областей більше не знадобляться

Статус безробітного: як його оформити в Україні

Біженцям з України дадуть три тисячі безкоштовних квитків на Євробачення

Meta представила власну мовну модель штучного інтелекту LLaMA

Водіям в Україні загрожують нові штрафи: про що йде мова

У Донецькій області окупанти переводять "силові структури" на російське законодавство

В Україні відновили програму кредитування "Рука допомоги": як вона працює

18 февраля 2023

Наприкінці зими Україна знайшла чим замістити технічну сіль "Артемсолі" для посипання доріг

Цього року виплати для переселенців будуть автоматично подовжені – Шмигаль

ChatGPT запрацював в Україні. На що здатний чат-бот і як ним користуватися

Як переселенцям отримати безоплатне лікування та медичні препарати: інструкція

13 февраля 2023

Компенсація за пошкоджене житло: як правильно зафіксувати руйнування

Сума вкладів фізосіб у банках перевищила 1 трильйон – Фонд гарантування

Повісток у "Дії" не буде, робота йде над цифровим посвідченням ветерана, - Федоров

Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні

В Україні скасували цьогорічне ДПА для учнів 4 й 9 класів

12 февраля 2023

В Україні запустили всі 9 блоків АЕС для зменшення відключень світла, – "Енергоатом"

Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками

Хто вважається колаборантом: роз'яснення поліції

Кількість жертв землетрусів на Близькому Сході перевалила за 35 тисяч

5 февраля 2023

Безкоштовна обов’язкова евакуація з Донецької області: куди звертатися

Як отримати пенсію на окупованих територіях: поради українцям

Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС

Австрійський ринок праці повністю відкривається для українських біженців

У "Дії" з'явилася можливість оформити виписку про місце проживання

31 января 2023

"Армія відновлення": безробітним виплатили понад 30 мільйонів

Также в разделе

Обіг грального бізнесу в Україні сягає 15 мільярдів на місяць

— 1 марта 2023 —

У Національному банку оцінюють місячний обіг грального бізнесу в Україні у 12-15 млрд грн. Про це заступник голови НБУ Дмитро Олійник розповів на засіданні Тимчасової слідчої комісії 28 лютого.

Читать далее ⇒

В Україні відновили програму кредитування "Рука допомоги": як вона працює

— 25 февраля 2023 —

В Україні поновлено кредити непрацюючим громадянам з малозабезпечених сімей на початок чи розвиток власної справи.

Читать далее ⇒

Цього року виплати для переселенців будуть автоматично подовжені – Шмигаль

— 18 февраля 2023 —

Упродовж 2022 року внутрішньо переміщені особи отримали від уряду 53,5 млрд грн допомоги. Цього року виплати автоматично продовжуються.

Читать далее ⇒

Компенсація за пошкоджене житло: як правильно зафіксувати руйнування

— 13 февраля 2023 —

Через військове вторгнення РФ в Україні тривають бойові дії, а ракетні удари ворога пошкоджують об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Держава надає українцям компенсацію за зруйноване житло.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Індексація пенсій у березні: у постанову Кабміну внесли зміни»

З 1 липня будуть проіндексовані пенсії, які раніше до індексації не призначалися. За винятком однієї категорії.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо

Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися

Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Росія популяризує в Україні субкультуру "Редан". Поліція дала поради батькам

У Міненерго припускають, що невдовзі ліміти для областей більше не знадобляться

Статус безробітного: як його оформити в Україні

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади Росії на енергомережі України

У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана

Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Ротань прокоментував своє призначення на посаду наставника збірної України

Британія віддасть Україні гроші Абрамовича від продажу Челсі

"Two belts їдуть в Україну!" Берінчик звернувся до фанів після перемоги над Менді

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

1 марта 2023

Обіг грального бізнесу в Україні сягає 15 мільярдів на місяць

Індексація пенсій у березні: у постанову Кабміну внесли зміни

28 февраля 2023

Ротань прокоментував своє призначення на посаду наставника збірної України

Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади Росії на енергомережі України

Росія популяризує в Україні субкультуру "Редан". Поліція дала поради батькам

25 февраля 2023

У Міненерго припускають, що невдовзі ліміти для областей більше не знадобляться

Статус безробітного: як його оформити в Україні

Біженцям з України дадуть три тисячі безкоштовних квитків на Євробачення

Meta представила власну мовну модель штучного інтелекту LLaMA

Водіям в Україні загрожують нові штрафи: про що йде мова

У Донецькій області окупанти переводять "силові структури" на російське законодавство

В Україні відновили програму кредитування "Рука допомоги": як вона працює

18 февраля 2023

Наприкінці зими Україна знайшла чим замістити технічну сіль "Артемсолі" для посипання доріг

Цього року виплати для переселенців будуть автоматично подовжені – Шмигаль

ChatGPT запрацював в Україні. На що здатний чат-бот і як ним користуватися

Як переселенцям отримати безоплатне лікування та медичні препарати: інструкція

13 февраля 2023

Компенсація за пошкоджене житло: як правильно зафіксувати руйнування

Сума вкладів фізосіб у банках перевищила 1 трильйон – Фонд гарантування

Повісток у "Дії" не буде, робота йде над цифровим посвідченням ветерана, - Федоров

Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні

В Україні скасували цьогорічне ДПА для учнів 4 й 9 класів

12 февраля 2023

В Україні запустили всі 9 блоків АЕС для зменшення відключень світла, – "Енергоатом"

Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками

Хто вважається колаборантом: роз'яснення поліції

Кількість жертв землетрусів на Близькому Сході перевалила за 35 тисяч

5 февраля 2023

Безкоштовна обов’язкова евакуація з Донецької області: куди звертатися

Як отримати пенсію на окупованих територіях: поради українцям

Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС

Австрійський ринок праці повністю відкривається для українських біженців

У "Дії" з'явилася можливість оформити виписку про місце проживання

31 января 2023

"Армія відновлення": безробітним виплатили понад 30 мільйонів

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top