Індексація пенсій у березні: у постанову Кабміну внесли зміни

З 1 липня будуть проіндексовані пенсії, які раніше до індексації не призначалися. За винятком однієї категорії.

Проєкт постанови Кабміну, яка визначає механізм індексації пенсії в березні 2023 року, було підкореговано в останній момент.

По-перше, уточнено, що індексація становитиме 19,7% показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.

Це торкнеться 5,2 мільйона «цивільних» пенсіонерів.

Ще у 4,2 мільйона осіб пенсії зростуть у звʼязку зі збільшенням (на 19,7%) фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат. Їх індексують вперше й зростання становитиме від 420 до 520 грн.

Для півмільйона пенсіонерів силових відомств виплати також проіндексують на вже згадані 19,7%.

По-друге, чого зовсім не очікували — з 1 липня будуть проіндексовані на все ті ж 19,7% спеціальні пенсії для 22,7 тисячі науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

Загалом індексацію проведуть тим, хто отримує пенсії страхові. А це пенсії за віком, за інвалідністю, у зв'язку з втратою годувальника, за вислугу років. Тобто всі, кому призначені виплати згідно з Законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Однак вона торкнеться й тих, кому пенсії призначено за так званими військовим і чорнобильським законами. У Пенсійному фонді пояснюють, що мінімальні розміри пенсій чорнобильцям, які мають інвалідність і є учасниками ліквідації аварії на ЧАЕС, будуть обов'язково перераховані, оскільки мінімальний розмір цих виплат залежить від середньої заробітної плати за попередній рік.

А ось тих громадян, які отримують спеціальні пенсії, втішити нічим. Для них індексації як не було, так і не буде. Щоправда, її проведуть після закінчення воєнного стану. Уряд уже навіть схвалив відповідну постанову щодо індексації пенсій, призначених за спеціальними законами, яка набуде чинності з наступного місяця після закінчення воєнного стану.

Нагадаємо, суть запланованої індексації полягає в частковому осучасненні раніше призначених пенсій. Цьогоріч індексація торкнеться понад 10 мільйонів українців і сягне 20%.

Слід зазначити, що її проведуть для всіх категорій пенсіонерів, хоча в чинному законодавстві передбачалося підвищення пенсій тільки тим категоріям, у кого пенсія вища за мінімальну.