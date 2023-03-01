Обіг грального бізнесу в Україні сягає 15 мільярдів на місяць

|1 марта 2023
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У Національному банку оцінюють місячний обіг грального бізнесу в Україні у 12-15 млрд грн. Про це заступник голови НБУ Дмитро Олійник розповів на засіданні Тимчасової слідчої комісії 28 лютого.
Водночас, за даними Державної податкової служби, представники грального бізнесу за 2022 рік сплатили лише 730 млн грн, з яких 66 млн грн – у вигляді єдиного податку за ставкою 2%.
За даними ДПС, більшу частину минулого року гральний бізнес взагалі ухилявся від сплати податків за допомогою схеми з міскодінгу – коли банком встановлюється такий код торговця (MerchantCategoryCode), що не відповідає справжньому виду діяльності.
Однак, після початку перевірок НБУ сплата податків різко зросла. Так, якщо у 2021 році гральний бізнес сплатив 204 млн грн податків, у 2022 році – 730 млн, а лише за січень 2023 року – 269 млн грн.
Надходження до бюджету від ліцензійних платежів за цей час становили 1,166 млрд грн.
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• У Міненерго припускають, що невдовзі ліміти для областей більше не знадобляться
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• Як переселенцям отримати безоплатне лікування та медичні препарати: інструкція
13 февраля 2023
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• Повісток у "Дії" не буде, робота йде над цифровим посвідченням ветерана, - Федоров
• Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні
• В Україні скасували цьогорічне ДПА для учнів 4 й 9 класів
12 февраля 2023
• В Україні запустили всі 9 блоків АЕС для зменшення відключень світла, – "Енергоатом"
• Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками
• Хто вважається колаборантом: роз'яснення поліції
• Кількість жертв землетрусів на Близькому Сході перевалила за 35 тисяч
5 февраля 2023
• Безкоштовна обов’язкова евакуація з Донецької області: куди звертатися
• Як отримати пенсію на окупованих територіях: поради українцям
• Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС
• Австрійський ринок праці повністю відкривається для українських біженців
• У "Дії" з'явилася можливість оформити виписку про місце проживання
31 января 2023
• "Армія відновлення": безробітним виплатили понад 30 мільйонів
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Комментарии к статье «Обіг грального бізнесу в Україні сягає 15 мільярдів на місяць»
У Національному банку оцінюють місячний обіг грального бізнесу в Україні у 12-15 млрд грн. Про це заступник голови НБУ Дмитро Олійник розповів на засіданні Тимчасової слідчої комісії 28 лютого.