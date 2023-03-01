Протягом останніх тижнів гривня укріплювалася - член Ради НБУ

|1 марта 2023
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Станом на сьогодні різниця між офіційним фіксованим курсом, який Нацбанк запровадив для безготівкових операцій, і готівковим курсом, який є в обмінниках, становить 8%. Протягом останніх тижнів гривня укріплювалася, це пов'язано з низкою факторів, розповів член Ради Нацбанку України Василь Фурман під час брифінгу.
За словами експерта, на посилення гривні вплинули дії, які вживав НБУ, зокрема те, що громадяни можуть розміщувати кошти на депозитах у валютах. Другий фактор є "сезонним", додав він.
"Весною завжди, це було й до війни, гривня себе гарно почуває. Аграрії, наприклад, продають долари, щоб купувати добриво, дизельне пальне, чи інші речі, щоб забезпечити ефективну посівну", - пояснив Фурман.
Він також зауважив, що на курс української гривні позитивно впливає те, що українці сьогодні "довіряють гривні" та бачать, що золотовалютні резерви Нацбанку є "достатньо великими", а професійні дії НБУ "заслуговують поваги". Фурман наголосив, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) теж задоволений роботою української банківської системи.
"Гарними меседжами з боку керівництва МВФ є те, що протягом декількох тижнів буде розроблена нова програма. Для нас це важливо, бо це не лише дешеві гроші, а й гроші більших інвесторів, тобто чи міжнародних інвесторів, чи інших держав, тобто вони дивляться на країну, чи вона працює під час війни", - продовжив експерт.
Він зазначив, що на курс гривні "дуже сильно" впливає фактор війни, і чим швидше настане перемога України, тим краще буде для бізнесу, банків та макроекономічної стабільності. За його словами, ще одним важливим фактором, який впливає на курс, - це значна міжнародна фінансова допомога.
"Якщо ми говоримо про гривню і валютну стабільність, макроекономічну стабільність, то допомога від міжнародних партнерів у 32 мільярди доларів минулого року допомогла нам дуже сильно. І я сподіваюся, що вона позитивно вплине і цього року... Я сподіваюся, що ми більше отримаємо тому, що нам треба відбудовувати частково зруйновану економіку, інфраструктуру нашої держави", - підсумував Фурман.
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• Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками
• Хто вважається колаборантом: роз'яснення поліції
• Кількість жертв землетрусів на Близькому Сході перевалила за 35 тисяч
5 февраля 2023
• Безкоштовна обов’язкова евакуація з Донецької області: куди звертатися
• Як отримати пенсію на окупованих територіях: поради українцям
• Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС
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Комментарии к статье «Протягом останніх тижнів гривня укріплювалася - член Ради НБУ»
Станом на сьогодні різниця між офіційним фіксованим курсом, який Нацбанк запровадив для безготівкових операцій, і готівковим курсом, який є в обмінниках, становить 8%. Протягом останніх тижнів гривня укріплювалася, це пов'язано з низкою факторів, розповів член Ради Нацбанку України Василь Фурман під час брифінгу.