Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року: скільки надійшло в Україну

|2 марта 2023
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
НБУ враховував у своїх розрахунках як формальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.
За даними НБУ за 2022 рік, в Україну надійшло 12,973 млрд доларів, що на 7,5% менше, ніж роком раніше (14,019 млрд доларів).
Національний банк прогнозує збільшення переказів трудових мігрантів до України у 2023 році до 16 млрд доларів. Це з тим, що люди більше працевлаштовуватимуться.
Нагадаємо, у січні Національний банк України погіршив прогноз обсягу приватних переказів у 2023 році з 16,4 млрд доларів до 15,9 млрд доларів.
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2 марта 2023
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1 марта 2023
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• Škoda заявила про можливе припинення виробництва трьох моделей
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• Meta представила власну мовну модель штучного інтелекту LLaMA
• Водіям в Україні загрожують нові штрафи: про що йде мова
• У Донецькій області окупанти переводять "силові структури" на російське законодавство
• В Україні відновили програму кредитування "Рука допомоги": як вона працює
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• Наприкінці зими Україна знайшла чим замістити технічну сіль "Артемсолі" для посипання доріг
• Цього року виплати для переселенців будуть автоматично подовжені – Шмигаль
• ChatGPT запрацював в Україні. На що здатний чат-бот і як ним користуватися
• Як переселенцям отримати безоплатне лікування та медичні препарати: інструкція
13 февраля 2023
• Компенсація за пошкоджене житло: як правильно зафіксувати руйнування
• Сума вкладів фізосіб у банках перевищила 1 трильйон – Фонд гарантування
• Повісток у "Дії" не буде, робота йде над цифровим посвідченням ветерана, - Федоров
• Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні
• В Україні скасували цьогорічне ДПА для учнів 4 й 9 класів
12 февраля 2023
• В Україні запустили всі 9 блоків АЕС для зменшення відключень світла, – "Енергоатом"
• Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками
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