Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року: скільки надійшло в Україну

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за січень 2023 року становив 967 млн доларів. Це на 4,7% менше, ніж роком раніше (1015 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

НБУ враховував у своїх розрахунках як формальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.

За даними НБУ за 2022 рік, в Україну надійшло 12,973 млрд доларів, що на 7,5% менше, ніж роком раніше (14,019 млрд доларів).

Національний банк прогнозує збільшення переказів трудових мігрантів до України у 2023 році до 16 млрд доларів. Це з тим, що люди більше працевлаштовуватимуться.

Нагадаємо, у січні Національний банк України погіршив прогноз обсягу приватних переказів у 2023 році з 16,4 млрд доларів до 15,9 млрд доларів.