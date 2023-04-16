Україна отримає понад 5 мільярдів доларів додаткової допомоги від країн G7

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"За результатами перемовин з міністрами фінансів країн Великої Сімки в межах Spring Meetings отримали запевнення у додатковій підтримці України на суму понад 5 млрд доларів. Зокрема, домовилися про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією", – зазначив прем'єр.

Крім цього, Швейцарія протягом наступних шести років надасть Україні 1,8 млрд франків. Данія створює спеціальний фонд і планує наповнити його на 1 млрд євро.

Також додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди.