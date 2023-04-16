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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Україна отримає понад 5 мільярдів доларів додаткової допомоги від країн G7

16 апреля 2023 Просмотров: 160 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Країни Великої Сімки (G7) надають додаткову фінансову допомогу Україні на суму понад 5 млрд доларів.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"За результатами перемовин з міністрами фінансів країн Великої Сімки в межах Spring Meetings отримали запевнення у додатковій підтримці України на суму понад 5 млрд доларів. Зокрема, домовилися про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією", – зазначив прем'єр.

Крім цього, Швейцарія протягом наступних шести років надасть Україні 1,8 млрд франків. Данія створює спеціальний фонд і планує наповнити його на 1 млрд євро. 

Також додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди.

По материалам: Экономическая правда

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Комментарии к статье «Україна отримає понад 5 мільярдів доларів додаткової допомоги від країн G7 »

Країни Великої Сімки (G7) надають додаткову фінансову допомогу Україні на суму понад 5 млрд доларів.

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