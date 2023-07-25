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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Кабмін ще більше спростив механізм надання житлових субсидій
25 июля 2023 Просмотров: 228 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке вдосконалює раніше ухвалений механізм швидкого надання житлових субсидій.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За словами Шмигаля, рішення забезпечує автоматичний обмін інформацією між Пенсійним фондом та Державною міграційною службою. 

"Це вдосконалює механізм швидкого надання житлових субсидій і робить соціальну підтримку тим, хто її потребує, ще більш адресною та доступною", - запевнив Шмигаль. 

Нагадуємо:

У червні Мінсоцполітики повідомляло, що працює над максимальним спрощенням процесу оформлення субсидій, і обіцяло, що до кінця літа для цього буде потрібно подати лише заяву, без жодних додаткових документів.

Одночасно у червні Кабінет Міністрів схвалив постанову, яка в межах експериментального проєкту максимально спрощує процедуру звернення громадян за житловою субсидією і забезпечує швидке прийняття рішення щодо її надання.

Подавати спрощену заявку можна через "Дію", сайт або застосунок Пенсійного фонду, в якій потрібно вказати членів домогосподарства, адресу проживання та рахунок у банку, куди нараховуватимуться виплати.

Потім слід визначити зручний для себе канал для комунікації та підписати спрощену заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису або підпису (якщо заява паперова).

Далі органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно здійснять збір та опрацювання відомостей, необхідних для призначення виплати.

Фізично відвідувати органи Пенсійного фонду для подання спрощеної заяви не потрібно.

За бажанням заявник може звернутися за субсидією особисто.

По материалам: Экономическая правда

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Комментарии к статье «Кабмін ще більше спростив механізм надання житлових субсидій»

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке вдосконалює раніше ухвалений механізм швидкого надання житлових субсидій.

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