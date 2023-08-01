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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Мінфін залучив понад три млрд від розміщення ОВДП
1 августа 2023 Просмотров: 56 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Мінфін на аукціоні 1 серпня розмістив облігації на суму 3,05 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що від розміщення ОВДП у гривні на 1,2 року під 17,8% залучили лише 39 млн грн.

Облігації з терміном погашення 1,5 року під 18,27% розмістили на 90 млн грн (ставку знизили з 18,81%).

Крім того, розміщено облігації на 2,6 роки на 2,9 мільярда під 19,39% (ставку знижено з 19,75%).

По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «Мінфін залучив понад три млрд від розміщення ОВДП»

Мінфін на аукціоні 1 серпня розмістив облігації на суму 3,05 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

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