Мінфін залучив понад три млрд від розміщення ОВДП

Мінфін на аукціоні 1 серпня розмістив облігації на суму 3,05 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що від розміщення ОВДП у гривні на 1,2 року під 17,8% залучили лише 39 млн грн.

Облігації з терміном погашення 1,5 року під 18,27% розмістили на 90 млн грн (ставку знизили з 18,81%).

Крім того, розміщено облігації на 2,6 роки на 2,9 мільярда під 19,39% (ставку знижено з 19,75%).