|1 августа 2023
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Мінфін на аукціоні 1 серпня розмістив облігації на суму 3,05 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Зазначається, що від розміщення ОВДП у гривні на 1,2 року під 17,8% залучили лише 39 млн грн.
Облігації з терміном погашення 1,5 року під 18,27% розмістили на 90 млн грн (ставку знизили з 18,81%).
Крім того, розміщено облігації на 2,6 роки на 2,9 мільярда під 19,39% (ставку знижено з 19,75%).
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28 июля 2023
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26 июля 2023
• Колишній генпрокурор Пшонка виграв судовий процес проти санкцій ЄС - Bloomberg
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• Болезни почек: симптоматика, причины и канефрон для лечения
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• Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українців
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• Шуляк: в рамках "єВідновлення" вже погодили виплати на понад 304 млн гривень
• Шуляк розповіла, чи отримають компенсації українці, які самотужки відремонтували пошкоджене житло
• Сложности выбора телевизора: Samsung или LG?
• Кабмін ще більше спростив механізм надання житлових субсидій
• Мовний омбудсмен почав перевірку, як застосовується державна мова в "Укрзалізниці"
24 июля 2023
• Маск оголосив про зміну логотипа Twitter
16 мая 2023
• В Україні діють понад 500 майданчиків для вивчення української мови
• Якщо втратили документи за кордоном: що робити і куди звертатися
• ЄБРР оцінив потреби швидкого відновлення України в 250 мільярдів доларів інвестицій
• Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО
• С чего начать лечение алкоголизма?
• У ЄС сумніваються у європейському курсі Грузії після поновлення авіарейсів з Росією
16 апреля 2023
• Укрпошта випустить марки з писанками
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Комментарии к статье «Мінфін залучив понад три млрд від розміщення ОВДП»
Мінфін на аукціоні 1 серпня розмістив облігації на суму 3,05 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба міністерства.