Витрати українців за кордоном значно знизилися - НБУ

З квітня цього року витрати українців за кордоном значно знизилися, різниця між відпливом капіталу - понад 200 мільйонів доларів на місяць. Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"У ІІ половині минулого року та І кварталі цього року за операціями з українськими картками за кордоном фіксувався відплив капіталу приблизно на 800 млн доларів на місяць. Починаючи з березня місяця цей обсяг менше 600 млн доларів на місяць", – сказав він.

Повідомляється, що цьому зокрема посприяли заходи НБУ, пров’язані із зниженням спреду між готівковим і офіційним обмінним курсом, що знизило привабливість так званого "карткового туризму".

Крім того, зниженню витрат за кордоном, за словами Ніколайчука, посприяли заходи НБУ з фінансового моніторингу і валютного нагляду.

"Також ми поступово бачимо і адаптацію українських громадян, які більше працевлаштовуються за кордоном і дедалі більше орієнтуються на отримання доходів уже за кордоном і менше спираються на свої гривневі активи в Україні", - додав Ніколайчук.