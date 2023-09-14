Витрати українців за кордоном значно знизилися - НБУ

|14 сентября 2023
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З квітня цього року витрати українців за кордоном значно знизилися, різниця між відпливом капіталу - понад 200 мільйонів доларів на місяць. Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
"У ІІ половині минулого року та І кварталі цього року за операціями з українськими картками за кордоном фіксувався відплив капіталу приблизно на 800 млн доларів на місяць. Починаючи з березня місяця цей обсяг менше 600 млн доларів на місяць", – сказав він.
Повідомляється, що цьому зокрема посприяли заходи НБУ, пров’язані із зниженням спреду між готівковим і офіційним обмінним курсом, що знизило привабливість так званого "карткового туризму".
Крім того, зниженню витрат за кордоном, за словами Ніколайчука, посприяли заходи НБУ з фінансового моніторингу і валютного нагляду.
"Також ми поступово бачимо і адаптацію українських громадян, які більше працевлаштовуються за кордоном і дедалі більше орієнтуються на отримання доходів уже за кордоном і менше спираються на свої гривневі активи в Україні", - додав Ніколайчук.
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• Байден призначить спецпредставника з питань відновлення економіки України, - NYT
8 августа 2023
• Як навчатимуться школярі з 1 вересня: очно, онлайн чи у змішаному форматі
• Нідерланди заборонили своїм військовим брати участь у спортивних змаганнях з росіянами
• В Україні змінилися правила реєстрації нових авто
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1 августа 2023
• Чому українцям за кордоном не рекомендують продовжувати паспорт: пояснення
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26 июля 2023
• Колишній генпрокурор Пшонка виграв судовий процес проти санкцій ЄС - Bloomberg
• Росія зруйнувала 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден – Кубраков
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• Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українців
25 июля 2023
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• Сложности выбора телевизора: Samsung или LG?
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З квітня цього року витрати українців за кордоном значно знизилися, різниця між відпливом капіталу - понад 200 мільйонів доларів на місяць. Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.