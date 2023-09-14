 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Витрати українців за кордоном значно знизилися - НБУ
14 сентября 2023 Просмотров: 50 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

З квітня цього року витрати українців за кордоном значно знизилися, різниця між відпливом капіталу - понад 200 мільйонів доларів на місяць. Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"У ІІ половині минулого року та І кварталі цього року за операціями з українськими картками за кордоном фіксувався відплив капіталу приблизно на 800 млн доларів на місяць. Починаючи з березня місяця цей обсяг менше 600 млн доларів на місяць", – сказав він.

Повідомляється, що цьому зокрема посприяли заходи НБУ, пров’язані із зниженням спреду між готівковим і офіційним обмінним курсом, що знизило привабливість так званого "карткового туризму".

Крім того, зниженню витрат за кордоном, за словами Ніколайчука, посприяли заходи НБУ з фінансового моніторингу і валютного нагляду.

"Також ми поступово бачимо і адаптацію українських громадян, які більше працевлаштовуються за кордоном і дедалі більше орієнтуються на отримання доходів уже за кордоном і менше спираються на свої гривневі активи в Україні", - додав Ніколайчук.

По материалам: Экономическая правда

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

14 сентября 2023

Українцям створять персональні "соціальні карти": проєкт уже тестують

Витрати українців за кордоном значно знизилися - НБУ

Гроші на армію, зростання пенсій та зарплат. Головні пріоритети бюджету-2024

Байден призначить спецпредставника з питань відновлення економіки України, - NYT

8 августа 2023

Як навчатимуться школярі з 1 вересня: очно, онлайн чи у змішаному форматі

Нідерланди заборонили своїм військовим брати участь у спортивних змаганнях з росіянами

В Україні змінилися правила реєстрації нових авто

Власники знищеного житла можуть онлайн розрахувати розмір відшкодування

1 августа 2023

Чому українцям за кордоном не рекомендують продовжувати паспорт: пояснення

Мінфін залучив понад три млрд від розміщення ОВДП

Как эффективно использовать Макбук в условиях экстренных отключений света?

В "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за знищене житло: як подати

В енергосистему хочуть додати у понад 1,5 рази більше потужності, ніж планували раніше

28 июля 2023

Стало відомо, як буде відбуватися навчання в школах Київської області з 1 вересня

"Ювентус" на рік виключили з єврокубків УЄФА

27 июля 2023

Мінкульт: тризуб для Батьківщини-матері виготовлять з європейського металу, український - не підходить

Харлан перемогла і "не виявила повагу" до фехтувальниці з РФ: долю українки вирішили судді

НБУ покращив прогноз зростання економіки України на 2023 рік

В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію

26 июля 2023

Колишній генпрокурор Пшонка виграв судовий процес проти санкцій ЄС - Bloomberg

Росія зруйнувала 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден – Кубраков

Болезни почек: симптоматика, причины и канефрон для лечения

В Україні повернули довоєнні податки. Зеленський підписав закон

Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українців

25 июля 2023

Вибух в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS - ООН

Шуляк: в рамках "єВідновлення" вже погодили виплати на понад 304 млн гривень

Шуляк розповіла, чи отримають компенсації українці, які самотужки відремонтували пошкоджене житло

Сложности выбора телевизора: Samsung или LG?

Кабмін ще більше спростив механізм надання житлових субсидій

Мовний омбудсмен почав перевірку, як застосовується державна мова в "Укрзалізниці"

24 июля 2023

Маск оголосив про зміну логотипа Twitter

Также в разделе

Гроші на армію, зростання пенсій та зарплат. Головні пріоритети бюджету-2024

— 14 сентября 2023 —

Проект державного бюджету України на 2024 рік вже зверстано і найближчим часом має з'явитись у Верховній раді. Але ще до його опублікування відомо про зростання видатків на оборонку та соціалку.

Читать далее ⇒

Власники знищеного житла можуть онлайн розрахувати розмір відшкодування

— 8 августа 2023 —

Для власників знищеного під час війни житла запустили компенсаційний онлайн-калькулятор. Калькулятор розміщено на сайті проєкту "Поверни своє".

Читать далее ⇒

Мінфін залучив понад три млрд від розміщення ОВДП

— 1 августа 2023 —

Мінфін на аукціоні 1 серпня розмістив облігації на суму 3,05 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Читать далее ⇒

В енергосистему хочуть додати у понад 1,5 рази більше потужності, ніж планували раніше

— 1 августа 2023 —

В уряді планують до зими додати в енергосистему 2,9 ГВт потужності, раніше заявляли про плани додати 1,7 ГВт потужності.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Витрати українців за кордоном значно знизилися - НБУ»

З квітня цього року витрати українців за кордоном значно знизилися, різниця між відпливом капіталу - понад 200 мільйонів доларів на місяць. Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Ракетний удар по Слов'янську. Кількість жертв знову зросла

Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди

Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Українцям створять персональні "соціальні карти": проєкт уже тестують

Байден призначить спецпредставника з питань відновлення економіки України, - NYT

Як навчатимуться школярі з 1 вересня: очно, онлайн чи у змішаному форматі

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Колишній генпрокурор Пшонка виграв судовий процес проти санкцій ЄС - Bloomberg

Росія зруйнувала 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден – Кубраков

Вибух в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS - ООН

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Нідерланди заборонили своїм військовим брати участь у спортивних змаганнях з росіянами

"Ювентус" на рік виключили з єврокубків УЄФА

Харлан перемогла і "не виявила повагу" до фехтувальниці з РФ: долю українки вирішили судді

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

14 сентября 2023

Українцям створять персональні "соціальні карти": проєкт уже тестують

Витрати українців за кордоном значно знизилися - НБУ

Гроші на армію, зростання пенсій та зарплат. Головні пріоритети бюджету-2024

Байден призначить спецпредставника з питань відновлення економіки України, - NYT

8 августа 2023

Як навчатимуться школярі з 1 вересня: очно, онлайн чи у змішаному форматі

Нідерланди заборонили своїм військовим брати участь у спортивних змаганнях з росіянами

В Україні змінилися правила реєстрації нових авто

Власники знищеного житла можуть онлайн розрахувати розмір відшкодування

1 августа 2023

Чому українцям за кордоном не рекомендують продовжувати паспорт: пояснення

Мінфін залучив понад три млрд від розміщення ОВДП

Как эффективно использовать Макбук в условиях экстренных отключений света?

В "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за знищене житло: як подати

В енергосистему хочуть додати у понад 1,5 рази більше потужності, ніж планували раніше

28 июля 2023

Стало відомо, як буде відбуватися навчання в школах Київської області з 1 вересня

"Ювентус" на рік виключили з єврокубків УЄФА

27 июля 2023

Мінкульт: тризуб для Батьківщини-матері виготовлять з європейського металу, український - не підходить

Харлан перемогла і "не виявила повагу" до фехтувальниці з РФ: долю українки вирішили судді

НБУ покращив прогноз зростання економіки України на 2023 рік

В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію

26 июля 2023

Колишній генпрокурор Пшонка виграв судовий процес проти санкцій ЄС - Bloomberg

Росія зруйнувала 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден – Кубраков

Болезни почек: симптоматика, причины и канефрон для лечения

В Україні повернули довоєнні податки. Зеленський підписав закон

Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українців

25 июля 2023

Вибух в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS - ООН

Шуляк: в рамках "єВідновлення" вже погодили виплати на понад 304 млн гривень

Шуляк розповіла, чи отримають компенсації українці, які самотужки відремонтували пошкоджене житло

Сложности выбора телевизора: Samsung или LG?

Кабмін ще більше спростив механізм надання житлових субсидій

Мовний омбудсмен почав перевірку, як застосовується державна мова в "Укрзалізниці"

24 июля 2023

Маск оголосив про зміну логотипа Twitter

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top